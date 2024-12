Intento de feminicidio en Bogotá: Familia ya había advertido a la Comisaría

Bogotá

Leidy Castro Diaz, mujer de 24 años, fue apuñalada ayer 4 de diciembre en repetidas ocasiones por su expareja sentimental, Jhon Alexander Camacho, en el barrio Juan Pablo II, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Según informó la familia de la víctima, el presunto agresor llegó a la casa de Leidy en busca de la hija que tienen juntos, ella le informó que la niña se encontraba en Villavicencio en compañía de sus abuelos, ante esto el hombre afirma que le están negando la posibilidad de verse con la menor y ataca a la mujer.

“Mi hermana salió a la calle a lavar un tapete al frente de la casa y el tipo llega y la coge por la espalda y le propina diferentes puñaladas. Le metió dos puñaladas en la espalda, tiene dos puñaladas en el cuello, tiene puñaladas en el pecho, en los brazos y en las piernas”, aseguró Danna Castro, familiar de Leidy.

La mujer fue ingresada en urgencias y tuvo que ser reanimada. La familia reportó que en este momento se encuentra en delicado estado de salud en el hospital de Meissen.

Así fueron los años de tortura que vivió Leidy

Danna le relató a Caracol Radio cómo fue la vida de Leidy durante la relación con Jhon Alexander y afirmó que lleva varios años “huyendo” de su expareja.

“Ellos se separaron hace muchos años, pero tienen una hija juntos. Él desde que eran novios la acosaba, mejor dicho eso, él no la dejaba ni trabajar. La perseguía en el trabajo, le llegaba donde ella estuviera, la universidad. Cuando ella quedó en embarazo la mantenía encerrada, no la dejaba salir, no le daba de comer”, aseguró.

Jhon Alexander Camacho, expareja sentimental de Leidy Castro Ampliar

Además agregó que en una ocasión el presunto agresor habría herido con arma blanca a un primo de Leidy cuando este intentó defenderla durante una discusión.

“Armaba shows, chiflaba, tiraba piedras, golpeaba las puertas todos los días. Todos hemos discutido, toda la familia ha tenido inconvenientes con él, con mi hermana, con mi hermano, con mi primo, incluso una vez le propinó una puñalada a mi primo”, agregó.

Por esta razón, Leidy tomó la decisión de poner una orden de caución en contra de Camacho, pero este repetidamente la incumplió.

La familia pide ayuda

A pesar de que el Jhon Alexander Camacho fue capturado después de agredir a Leidy el miércoles pasado y en este momento se encuentra en la URI de Molinos, la familia denuncia que podría ser dejado en libertad en las próximas horas, por lo que piden a las autoridades que se haga justicia y que el caso no quede en la impunidad.

¿Qué dijeron las autoridades?

Caracol Radio habló con la Secretaria de la Mujer y afirmaron que se podrán en contacto con Leidy para activar todos los protocolos de atención y de esta forma brindarle la ayuda necesaria.