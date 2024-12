Dumek Turbay sobre la asamblea extraordinaria de Dimayor: "No espero nada"

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó su desconfianza respecto a los posibles resultados de la asamblea extraordinaria de la Dimayor, en la que se discutirá la definición del ascenso entre Real Cartagena, Llaneros y Unión Magdalena. Turbay dejó clara su postura frente a la reunión, al afirmar que no tiene expectativas de un resultado favorable para el club cartagenero.

Únete al canal de alertas de WhatsApp de Caracol Radio en Cartagena

“No espero nada. No espero nada. Si me sorprenden, pues sería el mejor aguinaldo que me van a dar en este diciembre. Pero no espero nada”, señaló el mandatario. En sus declaraciones, mencionó que aunque hay ambigüedades en el reglamento, considera que la Dimayor probablemente favorecerá a los equipos que ya están en la final.

Turbay añadió: “Más allá de que haya asamblea extraordinaria, no creo que pase nada a favor del repechaje que tenemos todo el derecho. Porque lo que está planteado en el reglamento nos da el derecho. Pero bueno, son una gremiación privada y ellos como privados tomarán las decisiones que más les convienen a sus gremiados.”

El alcalde también indicó que ya está pensando en el futuro del equipo: “Pensar en el 2025. Yo estoy pensando ya en el 2025. Realmente sí.”

Enpalabras de del Alcalde, las determinaciones podrían estar influenciadas por los intereses de los equipos finalistas. La asamblea extraordinaria está prevista para este lunes, donde se espera que los dirigentes de la Dimayor aclaren el panorama sobre el ascenso en el fútbol colombiano.