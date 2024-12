La historia del joven que perdió una de sus manos por manipular pólvora en Ibagué

Ibagué

En medio del lanzamiento del Plan Navidad por parte de la Alcaldía de Ibagué se dio a conocer la historia de Diego Alejandro Vargas, un hombre que por poco pierde la vida en el año 2023 en medio de la explosión de una bolsa en la que cargaba pólvora y que llevaba en una de sus manos.

“Fue cuestión de segundos, la mano me quedó totalmente destruida por una mecha. Solo me quedaron dos dedos y me los vi colgando, perdí mucha sangre mientras llegaba al hospital. De esta manera, perdí mi extremidad superior, ya que decidieron amputármela”, dijo Diego Alejandro.

Pero el tema médico de este ibaguereño, no paró ahí. Al detonarse las mechas, que tenía en una bolsa sobre un costado del abdomen, su colon terminó perforado e intervenido quirúrgicamente.

“Tres días después de la explosión me di cuenta, estaba prácticamente pudriéndome por dentro. Me operaron y duré 25 días en coma inducido, el 24 de diciembre le dijeron a mi mamá que se despidiera de mí porque ya estaba desahuciado”, aseguró Vargas.

La secretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, le recordó a los ciudadanos que las lesiones por pólvora pueden producir quemaduras, laceraciones, fracturas, amputaciones, daños oculares, entre otros. El año anterior se registraron 61 heridos con estas afectaciones.

Dato: en lo corrido del mes de diciembre Ibagué reporta una persona lesionada, mientras que en el resto del departamento se tiene una cifra de tres afectados por uso de pólvora.