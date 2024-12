Horóscopo HOY del profesor Salomón: se abren nuevos portales para Leo y Acuario

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, lanza predicciones sobre cómo será el fin de año para distintos signos del zodiaco. Algunos llevarán la suerte y oportunidad de encontrar negocios que les favorecerá y otros tendrán firmas de papeles importantes.

El número 4 simboliza firmeza, estabilidad y la capacidad de organizar todo en la vida, especialmente aquellas cosas que no están en su lugar. Por ello, las personas nacidas bajo esta fecha tienden a valorar que todo salga bien; son metódicas y exigentes en sus acciones. Muchas veces se les describe como “cuadradas”, ya que prefieren que las cosas se hagan de manera correcta y ordenada. Son individuos a quienes se les puede confiar tareas importantes, ya que poseen un alto sentido de responsabilidad y una notable capacidad para cumplir con sus deberes de forma disciplinada .

Horóscopo HOY 4 de diciembre

Géminis

El próximo año será favorable para su economía. Aunque este año no le ha ido mal, en 2025 se beneficiará económicamente. Ya se están anunciando cambios a largo plazo, y es importante que se cuide de las envidias, ya que hay muchas personas a su alrededor que podrían sentir celos. No comparta demasiado hasta que las cosas estén consolidadas. Se aproximan nuevos proyectos y cambios que lo beneficiarán, acompañados de grandes bendiciones.

Número de la suerte: 3477

Libra

2025 traerá nuevos horizontes y será un año de recuperación para usted. Este año debe cerrar algunos ciclos que no se dieron como esperaba. Si no puede perdonar o olvidar, recuerde que lo que no se hizo, no se hizo. Busque alternativas y nuevas formas de avanzar. La vida continúa, y no se detiene por lo que usted hubiera querido que sucediera.

Número de la suerte: 1170

Acuario

En este momento, hay mucho chisme y comentarios negativos a su alrededor. No se deje influenciar por personas tóxicas. En esta etapa, todos estarán muy pendientes de lo que haga, así que sea prudente con quienes elige compartir su vida. No es necesario que todos le caigan bien, y si a alguien no le gusta lo que usted hace, no es su problema.

Número de la suerte: 3975

Cáncer

Este fin de año cerrará con la resolución de unos papeles o documentos que tenía pendientes. Podrá comenzar el nuevo año con mayor tranquilidad. Recuerde que cuenta con un ángel de abundancia que lo espera; invóquelo y no se quede atrapado en la tristeza o el desánimo. Ponga al cielo a trabajar a su favor, pues hay ángeles para todo. También recibirá buenas noticias relacionadas con su vivienda, ya sea mudanza, cambio o compra, y todo saldrá favorable.

Número de la suerte: 2155

Escorpio

Es importante que se concentre en los cambios que desea hacer, porque tiene la capacidad de lograrlos, aunque debe mantener la calma. Algunas cosas pueden tomar más tiempo, pero con paciencia las verá realizadas. El 2025 será un año de renacimiento, traerá estabilidad y nuevas oportunidades en su vida. Cierre este año de la mejor manera posible para comenzar el nuevo ciclo con el pie derecho.

Número de la suerte: 8033

Piscis

Este año fue un período de pruebas, pero 2025 promete ser mucho mejor. En todos los aspectos de su vida habrá mejoras significativas. Tendrá una estrella de gran suerte que le traerá bendiciones y estabilidad, y podrá disfrutar de lo logrado con tranquilidad.

Número de la suerte: 3278

Tauro

No se preocupe si las cosas no están saliendo como esperaba; a partir del 15 de este mes todo comenzará a fluir con mayor facilidad. A veces, la ansiedad bloquea el progreso, así que sea paciente y confíe en que las cosas mejorarán. Viene una estrella de suerte que le traerá nuevas oportunidades. Tenga calma y paciencia, ya que todo se resolverá a su favor.

Número de la suerte: 8836

Virgo

Las finanzas mejorarán y recibirán ingresos inesperados que le ayudarán a continuar con sus compromisos económicos. Comience a planificar lo que desea para el próximo año, no espere al 31 de diciembre para hacerlo. Si está pensando en comprar un coche o un medio de transporte, esta es la oportunidad que la vida le está brindando.

Número de la suerte: 6158

Capricornio

Deje que todo fluya con tranquilidad y no intente acelerar los procesos. Todo se logrará a su debido tiempo. Es momento de reconciliarse con aquellas personas con las que ha tenido conflictos. También llegará un dinero que le dará paz y le permitirá cerrar el año con bendiciones económicas.

Número de la suerte: 9072

Leo

Se aproximan firmas de papeles o documentos importantes, y aunque todo parezca resolverse a última hora, finalmente se logrará. Su trabajo se reafirmará y estará más estable, con grandes perspectivas. Además, habrá celebraciones por logros alcanzados antes de que termine el año.

Número de la suerte: 0229

Aries

Buenas noticias para las personas de este signo: todo se resolverá antes de que termine el año, y recibirá el dinero que estaba esperando. Habrá una bendición en el ámbito laboral, ya sea un nuevo trabajo, un ascenso o la oportunidad de iniciar un negocio que le brindará estabilidad. Preste también atención a su relación de pareja. A veces, por estar concentrado en el trabajo, puede olvidar cultivar el amor con pequeños gestos y palabras. No deje que esto afecte su relación.

Número de la suerte: 3540

Sagitario

Llegarán buenas noticias, como viajes y oportunidades para conocer nuevos lugares. También resolverá algún malentendido, ya sea con su familia o su pareja, lo que le traerá tranquilidad. Además, recibirá dinero de manera inesperada, y algunos de ustedes incluso tendrán suerte en los juegos de azar.

Número de la suerte: 5846