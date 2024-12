En María La Baja emprenden lucha activa por la violencia contra las mujeres y niñas

Cartagena

Una serie de eventos conmemorativos al día internacional de la violencia contra las mujeres y las niñas, se vienen realizando en el municipio de María La Baja, a través de la oficina de la Gestora Social, Nina Polp Sepúlveda y secretaria de Inclusión Social y Equidad de Género, Jania Castro Morante.

La única respuesta a la violencia hacia las mujeres es un firme “no” desde todos los rincones de nuestra sociedad. Exigimos justicia, exigimos respeto, exigimos una vida libre de violencia para todas las mujeres, hoy y siempre.

“Este es un compromiso constante, no solo en días de la conmemoración, que, aunque fue el pasado 25 de noviembre, seguiremos fijándolo en el imaginario, en la mente de nuestra comunidad, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro presente”, aseguró el alcalde, Ramiro González Mancilla

Por su parte el mandatario exigió mano dura contra la violencia a las mujeres y niñas, que cada vez que una de ellas sea violentada, todos nos sintamos responsables, porque la lucha contra la violencia de género es una lucha de todos.

Erlin Castro Zúñiga, Comisario de Familia (E) del municipio, asegura que ellos tienen sus funciones definidas y que no se debe mal interpretar, solo que algunas funciones son de la policía nacional, otras del juez y de la Fiscalía.

“Muchas personas dicen que la comisaria sabe el caso y no actúa, no se actúa porque no son funciones nuestras, pero también debemos reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros tiene en esta lucha. La violencia de género se combate con empatía, con solidaridad, con un cambio real en nuestros comportamientos y actitudes cotidianas. El machismo, el sexismo y la cultura patriarcal que perpetúan las desigualdades no tienen cabida en un mundo justo para la mujer”, puntualizó.