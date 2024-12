Comerciantes de Ibagué optimistas frente a la temporada de navidad y fin de año

Ibagué

Muy optimistas están los comerciantes de Ibagué frente a la temporada de navidad y fin de año. En los primeros días de diciembre ya se refleja un importante repunte en las ventas y un aumento en el tráfico de visitantes en centros comerciales y actividades de recreación y entretenimiento.

El presidente de la junta directiva de Fenalco en el Tolima y gerente del Centro Comercial La Estación, Efraín Valencia Andrade, señaló que el primer fin de semana de diciembre que estuvo marcado por el Black Friday marcó un significativo repunte en las ventas y mostró que la temporada será muy positiva.

Efraín Valencia, gerente del centro comercial La Estación Ampliar

“Este año en particular ha sido muy retador. He insistido que se trata de un péndulo: Unos meses buenos, otros no buenos y así nos hemos mantenido pero esta temporada muestra buenas señales. Verbalmente nuestros afiliados nos han expresado que tienen buenos indicadores y temporada es muy positiva”, dijo el dirigente gremial.

Por su parte, el gerente del centro comercial Multicentro Carlos Duque invitó a los ibaguereños a realizar sus compras en la ciudad, ya que de esta manera los recursos se quedan en la ciudad y esto va a redundar en un beneficio para todos.

A nivel local, la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio vienen impulsando una serie de eventos y ferias para esta temporada con la participación de emprendedores locales como una forma activar e incentivar la compra en la ciudad.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Ibagué han desplegado una serie de campañas de seguridad, como controles en las vías, planes de reacción y presencia en lugares de mayor afluencia de compradores.