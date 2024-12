Anuncian protesta en Floridablanca por aumento de avalúo catastral

Bucaramanga

Este jueves 5 de diciembre a las 2:00 p.m. habitantes de Floridablanca programaron una protesta pacífica en vías principales del municipio.

La manifestación se da en reclamo al alto costo de avalúo catastral que debe pagar en 2025, teniendo en cuenta que en zona rural en la Mesa de Ruitoque Alto los lotes que estaban avaluados por 100 millones de pesos ahora quedaron con valores hasta de 2.000 millones de pesos.

“Ya solicitamos acompañamiento a la policía de Floridablanca y decenas de personas estaremos activos en la protesta”, indicó David Acevedo, uno de los afectados en zona rural de Floridablanca.

Son cerca de 200 familias las afectadas con el aumento de avalúo catastral para el otro año, solo en el sector rural quienes más resultaron golpeados por el incremento del costo.

“Vamos a iniciarla en el Centro Plaza Mía, que queda cuadra y media cerca al parque principal. Transitamos por la vía que suben los vehículos por la calle sexta, que es donde queda la oficina de Catastro de Floridablanca. Finalmente, de acuerdo como se torne la protesta vamos a llegar hasta la alcaldía”, señaló el denunciante.

Dijo en Caracol Radio que justo este jueves no habrá atención al público en la oficina de Catastro, anuncio que se da a conocer a pocos días de realizar la protesta pacífica.

En zona rural de Floridablanca denuncian escandaloso costo de avalúo catastral

La mayoría propietarios afectados tienen predios desde hace 30 años y argumentan que con el alza la afectación económica sería un golpe para el territorio florideño.

“Acá un predio es un potrero que tiene 8.900 metros, sin ninguna construcción ni servicio público. Y nos llega un cobro por más de 2.090 millones de pesos. ¿Imagínese la carga tributaria, quién va a comprar eso? A no ser que la alcaldía nos compre los predios”, puntualizó.

Por ello se estima bloqueos en las principales vías del casco urbano de Floridablanca en horas de la tarde de este jueves 5 de diciembre.

“En caso de no ser escuchados estamos organizando otra protesta con más líderes del casco urbano con bloqueos de vías. Es la única forma, acudir a las vías de hecho lastimosamente. Prácticamente no están haciendo un destierro de nuestros predios, cuando no tenemos ni alcantarillado”.