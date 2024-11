En zona rural de Floridablanca denuncian escandaloso costo de avalúo catastral

Bucaramanga

Habitantes de zona rural de Floridablanca, como la vereda El Paramito en la Mesa de Ruitoque Alto, quedaron sorprendidos cuando la alcaldía les advirtió que ahora el avalúo catastral les aumentaría hasta casi 2.000 millones de pesos.

Un hecho que rechazaron teniendo en cuenta que la mayoría de los predios ni cuentan con todos los servicios básicos, así lo denunció en caracol radio David Acevedo, un habitante del sector.

“Nos hicieron una reunión el 19 de noviembre en donde nos dieron los avalúos catastrales dentro del proceso de actualización y la verdad es una cifra que no la podemos pagar. Si bien somos vecinos de condominios estrato 6, pero no tenemos saneamiento básico. No hay alcantarillado, ni un puesto de salud. No hay ni salón comunal. Pero sí pagamos agua potable a precio de estrato 6 en promedio”, expresó el denunciante.

Mencionó que sus fincas son pequeñas, lotes que estaban avaluados por 100 millones de pesos y ahora el avalúo les llegó por más de 2.000 millones de pesos.

“Eso prácticamente es una sentencia de muerte económica para los usuarios. Además, quién va a comprar con esa carga tributaria. Es bastante alto. Esto entraría a regir en la anualidad del 2025, y hasta ahora nos reunieron dentro del proceso de actualización”, señaló Acevedo.

Son cerca de 200 familias las afectadas con el aumento de avalúo catastral para el otro año, y anunciaron que en caso de no concretar un acuerdo con la alcaldía de Floridablanca harían protestas.

Son propietarios de fincas desde hace 30 años y argumentan que con el alza la afectación económica sería un golpe para el territorio florideño.

“Acá un predio es un potrero que tiene 8.900 metros, sin ninguna construcción ni servicio público. Y nos llega un cobro por más de 2.090 millones de pesos. ¿Imagínese la carga tributaria, quién va a comprar eso? A no ser que la alcaldía nos compre los predios.