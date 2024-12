“Persiguen a las que no queremos trabajar con drogas” denuncian internas de El Pedregal

Medellín, Antioquia

A raíz de los operativos que está llevando a cabo la Policía Nacional por orden de su director, general William Salamanca, con 600 hombres en 11 cárceles del país, para desmantelar bandas criminales que todavía delinquen desde centros carcelarios como La Modelo y El Buen Pastor en Bogotá, y El Pedregal en Medellín, entre otras, una interna de El Pedregal se contactó con CARACOL RADIO para denunciar una situación crítica en las instalaciones del centro de reclusión. Según dijo, grupos delincuenciales al parecer estarían ingresando estupefacientes para comercialización interna con presunto apoyo de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Cárcelario, IMPEC.

La interna denunciante, quien solicitó que su identidad fuera reservada y su tono de voz alterado por su seguridad, reveló que tanto internas como dragoneantes al parecer las presionan para trabajar con las drogas y les impiden realizar acciones para resocializarse mientras cumplen su condena.

“A mí me llamó la persona encarnada en este patio a decirme: “trabaje con nosotros, que con nosotros le va bien. Usted puede hacer lo que usted se dé la gana y nadie la va a requisar, nadie la va a joder. Yo trabajo con 10 o más dragoneantes, las cuales permiten absolutamente todo y todo es lícito”. ¿Por qué solamente tenemos que recurrir a vender drogas? Venimos a un proceso de resocialización, aquí no lo hay”.

“Una persecución terrible”: de limitar la comida al abuso sexual

Una persecución, es como la denunciante definió la situación de las mujeres que se niegan a trabajar con las mafias que al parecer están presentes en El Pedregal, y que involucrarían a los guardianes de los custodios. Las consecuencias de no hacer parte irían desde limitar su ropa y comida hasta abusar sexualmente de las reclusas.

“Una persecución terrible. Nos limitan la ropa, nos limitan la comida, los enseres para nosotros trabajar utensilios, pero la droga, la droga entra a diestra y a siniestra por la puerta grande. Me metieron la mano con una navaja en el cuello, me metieron la mano en mi vagina. Yo salí pidiendo ayuda. Absolutamente nadie me ayudó. Eso se quedó impune. Así como yo, muchas compañeras han sido víctimas de tales abusos”.

Denuncian imposibilidad para resocializarse

La mujer también brindó detalles sobre el presunto modus operandi a través del cual al parecer ingresan los estupefacientes al recinto carcelario para ser vendido entre las personas que lo componen.

“La gente externa se buscó el modo de tirar droga por la parte de arriba e ingresa al patio. Hay huecos alrededor de la cárcel por donde la gente ingresa y entra droga. Aquí no hay una manera de uno sobrevivir para uno hacer un muñeco, para uno hacer una actividad, porque todo, absolutamente todo lo manejan. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Trabajar con droga, con droga que ellas entran”.

Por último, la denunciante hizo un llamado en nombre de muchas de las internas para que las autoridades actúen e intervengan las cárceles y las redes de narcotráfico en las mismas; también solicitó que los guardianes no hagan parte de dichas redes y que las personas recluidas no tengan que sufrir consecuencias como el abuso sexual al negarse a trabajar en la ilegalidad, para que puedan resocializarse durante su condena en aras de recobrar la libertad.