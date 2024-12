Mesa Directiva de Cámara sigue en pelea por el reagendamiento de la Reforma a la Salud

Colombia

El futuro inmediato de la reforma a la Salud del Gobierno Petro sigue sin tener claridad. Si bien el proyecto no está en contrarreloj por los tiempos legislativos, aún no se sabe cuándo se agendará en la plenaria de la Cámara de Representantes para su segundo debate.

En la última semana de noviembre hubo una polémica entre el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, y los vicepresidentes Jorge Tovar y Lina María Garrido, por el agendamiento de la reforma a la Salud. Estos últimos denunciaron que Salamanca no les consultó para poner el proyecto en el orden del día.

Tras la polémica, Salamanca reconoció que habían tenido dificultades, pero que era la primera vez que no se ponían de acuerdo, por lo que consideraba que no se podía hablar de crisis en la Mesa Directiva. Sin embargo, pasada una semana, no se tiene certeza sobre cuándo van a reubicar esta iniciativa en el orden del día.

Es por esto que el presidente de la Cámara hizo un llamado “a los vicepresidentes de la Cámara permitir que se agende la Reforma a la Salud. Que sea la Plenaria la que decida si aprueba o no la iniciativa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo”. Consideró el representante del Partido Verde que “es momento de dar el debate como lo hemos hecho con otros importantes proyectos este año”.

Esto, sin embargo, fue visto como una presión por el vicepresidente Tovar, quien manifestó que “las decisiones de la mesa directiva son en consenso (deben tener mayoría, tal y como lo dice la ley), sin imposiciones ni presiones”. Y le pidió “darle la misma importancia a las iniciativas de los colegas representantes, fueron ellos quienes nos eligieron. Por ejemplo, la Vicepresidente Lina Garrido, lleva tres meses esperando un debate de control política frente a la situación preocupante de seguridad que atraviesa el departamento de Arauca”.

Al margen de la disputa, los integrantes de la Mesa Directiva confirmaron que estaba previsto que “hoy al finalizar el día discutiríamos sobre las sesiones restantes y el respectivo orden del día”, según dijo Tovar. Quién también añadió que “espero en lo que resta de sesiones podamos concertar dando las garantías necesarias a todos, siempre en beneficio del país”.