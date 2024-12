Embajador en Francia: dos colombianas murieron en accidente de bus en los Pirineos

El embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, confirmó en sus redes sociales que dos colombianas más murieron luego de quedar heridas en el accidente registrado el 1 de diciembre en vías del departamento francés de los Pirineos Orientales.

Las víctimas son identificadas como:

Luisa Fernanda Escobar Castillo de 24 años, nacida en el municipio de La Tebaida, Quindio.

Claudia Patricia Palacio Mejía de 45 años de Viterbo, Caldas.

“Toda nuestra solidaridad con sus familias. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería y nuestros consulados en París y Barcelona están totalmente a su disposición para acompañarlos en estos momentos”, agregó el Embajador.

El accidente

Una de las pasajeras del bus e hija de la organizadora del viaje, Jennifer Cardona, relató a medios locales que el viaje avanzaba de manera normal hasat que el conductor informó que el bus no tenía frenos.

“El coche venía como mal con la palanca de los cambios, no sé qué pasaba, pero el señor aun así seguía manejando, cuando después el coche comenzó a bajar super ligero y el conductor decía ‘no frena, no frena, no frena’ y ahí fue donde se decidió empezar a tirar el carro hacia un lado, se decidió estrellar el carro contra la roca para poder parar”, dijo Cardona.

El choque ocurrió en la vía N-320, una carretera de montaña utilizada regularmente para evitar el peaje entre Andorra y Puigcerdá.