Dos caballos fueron aprehendidos por la Policía Ambiental en coordinación con la UMATA

Cartagena

La Policía Ambiental aprehendió preventivamente dos caballos registrados a nombre de Daniela Bustamante. Según la información oficial, esta acción se llevó a cabo bajo la supervisión de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) debido a que los equinos no cumplían con los requisitos establecidos para operar.

De acuerdo con la Umata, los caballos carecían de registro, no contaban con microchip, sus pruebas sanguíneas no eran aptas y no habían aprobado la inspección clínica necesaria. Uno de los animales habría sido utilizado en actividades que implicaron estafas a turistas, lo que incrementó la urgencia de la intervención.

Ambos equinos fueron trasladados a un albergue, donde estarán bajo el cuidado de la Umata y recibirán los procedimientos médico-veterinarios correspondientes, con el objetivo de garantizar su bienestar y determinar su futuro uso o destino.