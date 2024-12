“A veces se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”: Cepeda a Petro

Colombia

El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, respondió al presidente Gustavo Petro, quien en diferentes escenarios ha lanzado críticas en su contra por la postura que tiene frente a la ley de financiamiento que está tramitando su Gobierno.

Según Cepeda, es el Gobierno el que no ha cumplido sus propias metas en materia de recaudo y ejecución presupuestal.

“A veces se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ahí están los números, la tributaria son 12 billones y ellos seguramente aspiraban a que se les aprobara por 6 o 7, mientras que ellos no fueron capaces de recaudar 15 billones de pesos que se comprometieron, que cayó el resto del recaudo tributario, por eso un recorte de 28 y medio, y no ejecutan 97. No hablemos de 5 o 6 de la tributaria frente a los números que acabo de mencionar”, dijo Cepeda.

La respuesta de Cepeda se da luego de que el presidente Gustavo Petro el pasado viernes, 29 de noviembre, manifestara que el legislador “está poniendo al país en extremo riesgo económico”.