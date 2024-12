¿Por qué James Rodríguez no es titular en el Rayo Vallecano? Presidente del club responde

James Rodríguez sigue sin sumar minutos en La Liga con el Rayo Vallecano. En el último encuentro contra el Athletic Club, el colombiano volvió a quedarse en la banca sin ser tenido en cuenta por su técnico Íñigo Pérez, a pesar de ir perdiendo, completando así su segundo partido consecutivo sin jugar y el cuarto en el que es suplente.

El colombiano no ha podido tener la continuidad que esperaba en el equipo español, desde que llegó a Vallecas, en agosto, ha disputado poco más de 130 minutos, repartidos en seis partidos, solo en un encuentro ha sido parte del 11 inicial; no ha podido sumar ninguna anotación, ni ninguna asistencia.

Sin embargo, esto no parece ser tenido en cuenta por el presidente del club, Raúl Martín Presa, quien se refirió a la situación que vive el colombiano en el equipo, apoyando las decisiones del técnico en cuanto a los jugadores titulares, a pesar de elogiar al jugador colombiano.

¿Qué dijo el presidente del Rayo Vallecano sobre James Rodríguez?

Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, no tiene en cuenta al colombiano en su esquema de juego, a pesar de su gran presente en la Selección Colombia y de haber sido nominado al once ideal del premio The Best de la FIFA; sin embargo, esta es una decisión que es respaldada por las directivas del equipo.

En rueda de prensa con el medio europeo DAZN, el presidente Raúl Martín Presa, aseguró que la falta de minutos de James Rodríguez en el equipo se debe a la alta competencia que hay en el plantel, además de que Pérez apostó por otros jugadores que hacen parte de su bloque y de su estilo de juego.

Igualmente, elogió al colombiano y se refirió a su nominación a los premios The Best, asegurando que “no nos sorprende que esté nominado... esperemos que cuando salga, si tiene que salir, no dé lo que nos dio. Es un lujo y encantadísimos de tenerle. Es un lujo tener a esos jugadores”.

Con estas declaraciones queda claro que el jugador podría seguir sin sumar minutos en el equipo, a pesar de que este no está teniendo un buen rendimiento, pues se encuentra en el puesto 13 de la tabla de posiciones de La Liga con 16 puntos, fruto de cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas, a 18 puntos del Barcelona, líder de la clasificación.

Posible salida del Rayo Vallecano

Debido a su inactividad en el equipo, ya se comienzan a conocer rumores de su posible salida del equipo de Vallecas. Según información revelada por medios españoles, James podría salir del fútbol europeo con destino a Major League Soccer de Estados Unidos, precisamente a la Inter Miami, donde juegan grandes figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, entre otros.

Sin embargo, aún no se ha conocido información oficial de este fichaje, ni por parte del equipo, ni tampoco de los representantes del jugador que se estarían moviendo para buscar un nuevo club para enero de 2025, a pesar de haber firmado hasta junio de 2025.