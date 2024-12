Junior recibe a Once Caldas en un duelo decisivo por el Grupo B: Dónde seguir

Junior vs Once Caldas/Colprensa

El juego entre Junior y Once Caldas abre la cuarta fecha del Grupo de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, partido que dará inicio a las 6:30 PM en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La diferencia en la tabla de posiciones la tienen los rojiblancos, que cuentan con 4 unidades, mientras los blancos tienen 3 unidades. El partido será transmitido por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Hasta el momento, el líder del Grupo B es Tolima, que cuenta con 7 puntos y es el único invicto durante las primeras tres jornadas. Los barranquilleros aún dependen de sí mismos y de obtener un triunfo tendrían un duelo directo ante los actuales líderes con la posibilidad de quedar punteros.

En un partido agónico, ambos equipos igualaron 2-2 en Manizales durante la pasada fecha, con un gol al último minuto de Didier Moreno que arruinó la vuelta al gol del tolimense Dayro Moreno.

Farías, en busca de los tres puntos

En un semestre lleno de altibajos, el entrenador venezolano aún no consigue ratificar el once titular, sin embargo; Los cambios en el último partido con Luis ‘Cariaco’ González y Steven ‘Titi’ Rodríguez fueron positivos para darle un aire al volumen de ataque ante Once Caldas.

Teniendo en cuenta lo anterior, todo apunta que alguno de los dos jugadores repetirá titularidad y que posiblemente acompañaría Carlos Bacca. El experimentado delantero tiene seis goles en su cuenta personal y buscará ampliar su racha goleadora en casa.

La última victoria en el Metropolitano ante su rival de turno se dio durante el primer semestre del presente año con victoria por la mínima diferencia. José Enamorado anotó el único tanto del compromiso y también se perfila como titular para el duelo de esta tarde.

El Arriero confía en su equipo

Durante la conferencia de prensa, luego del empate con sabor a derrota ante los barranquilleros, Hernán Darío Herrera se mostró muy molesto por haber dejado escapar los tres puntos; “Da verraquera no haber ganado este partido” expresó.

Los Blancos saben las condiciones en las que se encuentran y la vuelta de Dayro Moreno al gol es fundamental para continuar en la lucha por la final. El goleador tiene siete goles y tres asistencias en lo que va del campeonato y viene de anotar en su último partido.

Once Caldas, de dos partidos disputados en casa aún, no conoce la victoria, recordemos que igualaron sin goles ante Tolima y luego ante Junior. El triunfo de visitante es importante y el Arriero lo sabe, cortar la racha de más de dos años sin ganar en tierras barranquilleras. Aquella ocasión fue durante el 2022 con un marcador de 2-1.