Juan Carlos Ramírez sobre salida de Selección Colombia Sub-17: “Son decisiones del fútbol”

A pocos días de llegar a la cuarta fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, Millonarios hizo respetar su localia y venció 2-1 a Atlético Nacional. Hasta el momento los capitalinos son líderes del Grupo A con 9 unidades, mientras los antioqueños se quedaron atrás con 6 puntos.

Por otro lado, el Grupo B tiene una diferencia favorable para el Deportes Tolima que suman 7 unidades y le siguen Junior con 4 y Once Caldas sumando 3 puntos. Los vallecaucanos aún no levantan cabeza y aún no logran cosechar unidades.

Juan Carlos Ramírez, exjugador hasta hace poco entrenador de la Selección Colombia Sub-17 y con recorrido en varios clubes colombianos, diálogo con Caracol Deportes, donde habló sobre su salida del combinado nacional. A la vez, también analizó lo que fue el duelo entre azules y verdes en las finales del fútbol colombiano.

Selecciones Colombia juveniles

“Mucho aprendizaje de todas estas generaciones, esta última son chicos apenas con 16 años y ellos el año anterior no tuvieron posibilidad de tener proceso por la cancelación del Sub-15 el año pasado y CONMEBOL ahorita si les dio oportunidad para prepararse en torneos importantes”

Salida de la Sub-17

“No, pensaba en realidad que íbamos a seguir en el proceso porque veníamos consiguiendo un equipo con jugadores de todos lados y ahorita encontramos un equipo ideal que al final se le gana a Perú 3-0, pero son decisiones del fútbol, si los resultados no acompañan la gente queda inquieta”

Joyas a futuro en el combinado nacional

“El año pasado la selección que tuve hay varios jugadores que van por buen camino como Montaño, que viene con condiciones increíbles y lo tienen negociado con Inglaterra. A Mateo Caicedo también hay que tenerlo en cuenta, yo le hago fuerza para que le vaya muy bien porque tiene condiciones increíbles, Johan Barrera y Johan Hernández, son una serie de muchachos que para uno es muy satisfactorio saber que no se equivocó. Santiago Londoño también a su corta edad ha venido sumando minutos, al igual que Kevin Angulo”.

Talento colombiano

“Está saliendo mucho jugador del cauca, Nariño y son características en el mapa que vamos viendo en las regiones y salen muchos extremos, pero las cuatro ciudades grandes siguen albergando. Tuve la posibilidad de ir a muchos lados a hacer el trabajo en Cúcuta, Bucaramanga y en la medida de las posibilidades de buscar talentos es importante”.

Santa Fe y América en finales

“Me extraña mucho sobre estos dos equipos, en caso del América venían jugando bien y Santa Fe con un proceso del año anterior ha conseguido una idea y un estilo de juego interesante, han sido los mejores en reclasificación. No encuentro explicación sobre el América, porque se está hablando mucho del camerino y mal haría uno en hacer juicios sin estar dentro, pero algo pasó; Santa Fe le ha pasado lo de los equipos que cabalgan todo el año y le ha tocado con dos rivales difíciles”.

Millonarios contra Nacional

“Millos viene en ascenso y es un equipo que tiene memoria con un proceso largo, se impuso a Nacional que durante el segundo torneo ha tenido un nivel importante, donde se ha sostenido y a ambos les tocará sortear el tema de Santa Fe y Pasto. Para mí, el finalista está entre Millonarios y Nacional. En el otro cuadrangular Tolima viene bien y David (González) tiene un tiempo importante al frente de la institución y uno que está en esa posición da garantía agregando el buen plantel que tiene”.