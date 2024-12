América, en busca de revertir el cuadrangular, recibe a un Tolima líder: Dónde seguir

América de Cali vs Deportes Tolima/Colprensa

Continúan las fases finales del fútbol colombiano con un partido de doble filo entre América de Cali y Deportes Tolima en el estadio Pascual Guerrero, el encuentro dará inicio a las 4:30 PM. Es un duelo decisivo para los Escarlatas, que necesitan sumar tres puntos obligatoriamente; por otro lado, el Vinotinto y Oro busca seguir sumando. El partido será transmitido por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

El Grupo B llega a la cuarta fecha con Tolima en lo más alto de la tabla con 7 puntos; mientras que los vallecaucanos apenas cuentan con una unidad en lo que va de esta instancia, ubicándose en el último lugar del grupo.

Durante la fase del todos contra todos, el más reciente enfrentamiento tomo lugar el pasado 11 de septiembre con victoria vallecaucana por la mínima diferencia. La anotación cayó en manos de Cristian Barrios, quien será titular en el partido de esta tarde.

Polilla y un complicado panorama

América ya no depende de sí mismo para disputar una hipotética final y deberá ganar sus próximos partidos y esperar que Tolima no sume más de tres unidades. El técnico Jorge ‘Polilla’ Da Silva confesó que el equipo está atravesando un bache futbolístico; Duván Vergara y Cristian Barrios, quienes son referentes del plantel, no están en su mejor nivel.

Durante la semana, varios medios de comunicación informaron que Vergara no iba a estar presente por acumulación de tarjetas amarillas; sin embargo, es un alivio que su respectiva fecha de sanción ya la había pagado ante Pasto.

El triunfo es completamente necesario y se espera que la hinchada Escarlata haga presencia para apoyar a su equipo. En la lista de convocados, la gran ausencia del equipo es Daniel Bocanegra, quien sufrió una lesión de rodilla postpartido ante Tolima.

“Con este resultado es mucho más difícil jugar la final, pero mientras las matemáticas den lo vamos a pelear, no solo por el título, sino por la dignidad de los futbolistas”, fueron las palabras del entrenador uruguayo. quien está con la frente en alto para afrontar lo que resta de los cuadrangulares.

📋⚽️ Los convocados por el profe Jorge Da Silva para enfrentar mañana a Deportes Tolima en el Pascual Guerrero, por la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR 2024-II. 🇦🇹 pic.twitter.com/i69dM762JL — América de Cali (@AmericadeCali) December 1, 2024

David González tiene la fórmula

Ha sido un gran semestre para los dirigidos por el entrenador antioqueño, quien continúa invicto durante las primeras tres jornadas. Los de Ibagué vienen de lograr un importante triunfo justamente ante los vallecaucanos con anotación del defensor Anderson Angulo, tras un gran centro de Yeison Guzmán.

El 10 vinotinto viene siendo la gran figura del equipo, acumulando ya cinco asistencias, junto a siete goles, que lo postulan como serio candidato para ubicarse en el podio goleador del presente campeonato.

En la nómina de convocados no hay novedad alguna, todo apunta que David González alineará el mismo equipo que jugó en Ibagué. Con Alex Castro a la cabeza, quien también viene aumentando el nivel, Tolima tiene grandes chances de triunfar teniendo en cuenta la baja del defensor Daniel Bocanegra por parte de los vallecaucanos.