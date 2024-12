1° de diciembre: se registra la primera persona quemada con pólvora en Manizales

Manizales

Inicia diciembre y se reporta el primer caso de quemados, se trata de un hombre de 47 años, quien en estado de embriaguez, manipuló una papeleta y perdió una falange de uno de sus dedos; el hecho ocurrió en el barrio Pío XII en la capital del departamento de Caldas.

“Notificamos para el 1 de diciembre de 2024, un hombre de 47 años que perdió la cuarta falange de su mano izquierda con una papeleta, insistimos en la importancia de cuidarnos todos, niños, adolescentes y adultos, es responsabilidad de todos que nadie sufra quemaduras con pólvora finalizando este año ni comenzando el 2025″, manifiesta Jorge Rubio Jiménez, subdirector de Salud Pública de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

Ante este suceso, desde la Alcaldía de Manizales hacen el llamado a la comunidad a no manipular pólvora, puesto que las consecuencias son perjudiciales y además está prohibida su venta y uso. David Gómez, secretario de Salud de la ciudad enfatiza que “la pólvora genera problemas de salud que son irreparables. Dentro del Acuerdo 1031 se creó el Comité Municipal Intersectorial para hacer seguimiento a la campaña para evitar el uso de pólvora en estas festividades. Reiteramos la prohibición, venta y uso de pólvora por parte de personas no autorizadas, podemos ver que su uso deja secuelas definitivas, es un riesgo que no podemos correr”.

De esta manera, el departamento de Caldas reporta 12 casos de personas quemadas con pólvora durante el año 2024.

