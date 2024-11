Un calentado costó 68 mil: denuncian que están abusando de los turistas con los precios

Medellín

Algunos operadores turísticos de Medellín se quejan porque, mientras que las autoridades trabajan para que los turistas extranjeros lleguen a la ciudad, se amañen y regresen, otros sectores, especialmente el comercio y el transporte público tipo taxi, pretenden espantarlos por los excesivos precios que les están cobrando.

Daniel Ríos, quien trabaja en el sector turístico y quien recibe a los turistas y les hace los recorridos, es quien ha manifestado su inconformidad sobre el comportamiento de algunos locales comerciales en diferentes lugares de la ciudad, pero indica que estos abusos, como él los califica, se reportan especialmente en el Poblado, sur de Medellín. Asegura que la situación más reciente le ocurrió el pasado viernes con un grupo de turistas. Por un ‘calentado’ les cobraron hasta 68 mil pesos.

“La queja es que sí se han incrementado muchísimo los precios; se siente el abuso por parte de los comerciantes. Tuvimos una experiencia demasiado incómoda. Ingresé con los turistas. Obviamente, ellos querían algo típico y pidieron un desayuno que es un calentado y está costando 60 mil pesos; con decirle que en la factura aparece un tamal. Uno, un tamal, se lo come en cualquier parte, a máximo en 18 mil pesos. En este lugar estaban vendiendo el tamal pequeño a 42 mil pesos”.

Ante el presunto abuso en los precios, se quejó con la administración del restaurante y quedó sorprendido con la respuesta. Aunque aclara que es comprensible que los precios se aumenten por la temporada alta, pide que no se abuse.

“Salió con la disculpa de que el tamal, cuando lo pedían, es como si estuvieras pidiendo un súper desayuno. Entonces yo le dije: No, señor, es que aquí me venden un tamal y pago un tamal. Yo no estoy pagando un superdesayuno. Entonces creo que fue demasiado, demasiado abusivo el tema de los precios. Y pues la verdad no queremos que esto pase como en Cartagena. Si nos descuidamos, que ya está pasando el fenómeno, vamos a ver que los precios se van a poner tremendamente exagerados”.

Agrega que no se puede generalizar porque no pasa en todos los restaurantes, pero en algunos sí y eso aburre al turista, sumado a que en la sala de migración del aeropuerto de Rionegro, por la cantidad de viajeros, los trámites en Migración tardan hasta cuatro horas. Recalca que hay que cuidar esta opción de ingresos para la ciudad.

“Y no es solo en el sector del poblado, es a nivel general de la ciudad. Entonces yo creo que el fenómeno, si la alcaldía y los entes de control, en cuanto a precios, acá en la ciudad de Medellín, no se ponen en ese trabajo, créame que esto en poquito tiempo va a ser un tema muy complejo de tratar”.

También asegura que algunos taxistas, no todos, también en el Poblado, cobran hasta 30 mil pesos para movilizar los extranjeros cuatro o cinco cuadras, aprovechando el desconocimiento de la moneda local. Y todos estos abusos, dice, van a generar molestia a los visitantes y que no regresen. Por ello pide una regulación en los precios, haciendo visita a los locales comerciales de la ciudad.