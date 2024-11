“Puedo cometer errores, pero no delitos”: MinHacienda por cuestionamientos en caso UNGRD

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla respondió a través de su cuenta de X, a los cuestionamientos sobre su posible participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, luego de que su exasesora María Alejandra Benavides declarara en contra.

El jefe de la cartera de hacienda expreso que: “Respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación”.

Así mismo manifestó en una imagen que enfrentará “las responsabilidades que las circunstancias determinen ante la sociedad y ante mis jueces naturales con dignidad y decoro.”

Aseguró también que nunca ha jugado a esquivar la ley comprando silencios y nunca usará el cargo de ministro de hacienda para ejercer su derecho a la defensa, de igual forma, le envía un mensaje al presidente señalando que cuenta con su compromiso al frente de las finanzas públicas, las cuales no serán expuestas en ningún momento.