Farid Díaz sobre el clásico del lunes: “Tienen que meter a Millonarios detrás del arco”

La tercera fecha de los cuadrangulares finales cerró con el duelo en Bogotá, donde Millonarios enfrentó a Nacional por el liderato del Grupo A. Los dirigidos por Alberto Gamero se impusieron 2-1, en un duelo que estuvo muy parejo, tomando una ventaja importante los azules de cara a su visita a tierras antioqueñas.

Farid Díaz, exjugador del equipo antioqueño y campeón de Copa Libertadores en la temporada 2016, estuvo presente hablando con Caracol Deportes, donde se refirió a lo que fue este partido y a lo que espera del encuentro del próximo lunes.

Análisis del juego

“Es un clásico que estuvo muy bueno, pensé que Nacional iba a ganar, jugó muy bien y equivocaciones siempre va a haber. Aún queda la vuelta y la responsabilidad está en ellos, me gustó mucho Marino (Hinestroza) y la verdad no sé si fue justo o no, pero fue un buen encuentro”.

Errores puntuales

“Los errores siempre van a haber y las decisiones hay que saber tomarlas, independientemente de eso fue un buen juego, pero dos errores, dos goles. Nacional tuvo opciones para concretar y vienen ascendiendo en el juego, me gusta mucho el equipo y hace mucho no jugaban de esa manera”.

Gran juego colectivo de Juárez

“Los técnicos que ha tenido Nacional no han sido malos, a veces es culpa de los jugadores y eso afecta al equipo y como siempre he dicho jugadores malos no hay. A veces el fútbol que uno quiere no sale, pero la gente lo entiende y este Nacional ha encontrado la vuelta”.

Partido de vuelta frente a Millonarios y la ausencia de Román

“Sabemos que es un lateral con gol y que aporta mucho tanto defensivamente como en ofensiva, pero hay jugadores que lo pueden suplir, eso hace que sea un equipo grande y claro que hará falta, pero hay varios que se están preparando para la oportunidad. Tienen que meter a Millonarios detrás del arco, eso es lo primordial y la constancia va a ser no equivocarse y tener tranquilidad”.

Polémica de Marino

“Eso lo tiene que dejar uno al lado y preocuparse de lo que uno está haciendo, que es ganar y no es excusa, si no hay tensión, empaque y vámonos. A veces uno se molesta como lo que pasó con Berrio en la semifinal de la Copa, pero eso no puede pasar el dejarse llevar por la emoción y al que no le pase que no viva entonces”.

Posible finalista

“El nivel futbolístico entre Millonarios y Nacional es muy bueno y pueden estar en la final, al igual que Pasto, que tiene un juego interesante. Pienso que Nacional no debe estar pensando en eso, pero los dos grupos están parejos y en el otro lado veo fuerte al Tolima”.