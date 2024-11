Alcalde Dumek Turbay anunció la renuncia de Alex Tejada a la dirección del Dadis

Cartagena

En un encuentro con comunidades de Puerta de Hierro y barrios aledaños, en el cual participan varios integrantes del Gabinete Distrital, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció un nuevo cambio en su equipo de trabajo. Se trata de la renuncia del Director del Departamento Administrativo Distrital de Salud-DADIS, el médico cirujano Álex Tejada Núñez, quien por motivos personales estará en su cargo hasta el 31 de diciembre.

“Es una gran pérdida para nuestro proyecto de ciudad, una superciudad de derechos, donde la inclusión y el trabajo público basado en sentimientos como el amor y la voluntad por servir prima sobre todo. Álex, más que un amigo y un cartagenero comprometido con su ciudad, ha demostrado ser un funcionario incansable que no ha perdido sus emociones y sentimientos cuando se trata de ayudar a la gente. Recibimos su decisión con respeto y comprensión, pues tiene temas personales y empresariales que no pueden ser desatendidos”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Álex ha hecho un trabajo con el corazón y es una persona que admiramos mucho. Por eso estamos seguros que seguirá trabajando por Cartagena desde cada espacio donde esté involucrado y aquí siempre tendrá las puertas abiertas. Su salida duele, pero toca seguir adelante agradeciéndole por todo el amor y su ardua labor en un cargo tan complejo y demandante, como lo es liderar la salud pública en nuestra ciudad”.

Uno de las razones de la marcha del doctor Álex Tejada de la Alcaldía de Cartagena es tener más tiempo para atender sus empresas propias del sector salud.

Al respecto de su salida, Tejada manifestó: “Primero que todo darle las gracias al alcalde Dumek y a todo su equipo que me acogió. El alcalde ha sido mi amigo desde hace muchos años y le he aprendido muchísimo. Dumek Turbay es un líder de verdad, es alguien que tiene fuego en el corazón, que le interesa la ciudad, que llora el dolor ajeno. Solo me queda expresar gratitud y no dejaré de ir a las comunidades, pues ese contacto me ha nutrido. No dejaré de trabajar por el proyecto de ciudad y desde donde esté, estaré para servir. El tiempo de Dios es perfecto y tengo cosas urgentes por resolver”.

Tejada es médico cirujano, especialista en Anatomía patológica y Patología clínica, con experiencia en la dirección y gestión de entidades de salud, destacado por su liderazgo desde la administración financiera hasta la coordinación médica. Es reconocido miembro de juntas directivas, cooperativas del sector salud, fundaciones y activista social.

“Sabemos que en este último mes que le queda en su gestión en el Dadis la dará la toda para que sus grandes avances, como sus campañas contra el dengue y el VIH, el nuevo Hospital de El Pozón y las obras en los hospitales de Nelson Mandela y Canapote, sigan a buen ritmo. Y así dejarle a quien lo reemplace todo organizado para seguir de la mejor forma”, expresó Turbay Paz, quien indicó que “buscar quién lo sustituya será muy difícil”.