Nuevo jardín infantil afro de Integración Social en Usme, promueve la inclusión cultural

Colombia

La Secretaría Distrital de Integración Social, inauguró el jardín infantil afro ‘Betania, el Mar y Tú ‘. Un espacio diseñado para la atención integral de la primera infancia y la inclusión cultural.

El centro educativo infantil, cuenta con varios niveles diseñados para que los pequeños aprendan y crezcan en un entorno que enaltece la riqueza de la cultura afrodescendiente.

“El jardín representa la diversidad, la no discriminación y me alegra mucho conocerlo porque es un jardín con enfoque. Es decir, no es exclusivo para los niños con pertenencia étnica. Es un sitio de inclusión, en donde vamos a encontrar un enfoque sin importar la pertenencia étnica de los niños que vengan acá. De esto se trata cuando trabajamos en temas de igualdad de oportunidades”. Afirmó, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.

Estrategias con raíces culturales

Este servicio, cuenta con el acompañamiento de sabedoras de la estrategia Sawabona, cuyo objetivo es reconocer y respetar las comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras de Bogotá, garantizando derechos en el contexto de los servicios sociales para la primera infancia.

Flora Inés Banguera, sabedora ancestral del jardín, afirmó “Estos espacios son muy importantes porque se aprende mucho de la cultura ancestral, la cultura medicinal y la cultura tradicional, es un espacio donde las niñas y los niños pueden aprender de nuestra cultura del pacífico colombiano, porque acá en la ciudad hay muchas cosas que no conocen de nuestra cultura que queremos rescatar y enseñar a la comunidad”.

La participación de la comunidad, posibilita el enfoque y la atención integral de los niños y niñas de esta localidad.