Marlyn Jhuliana Dinas Carabalí, de Guachené, Cauca para el mundo

Gracias a su destacada carrera en el modelaje y la actuación, Marlyn Jhuliana Dinas Carabalí ha logrado posicionarse como una figura prominente en la industria del entretenimiento. Con su carisma y habilidades, está lista para conquistar nuevos horizontes y seguir inspirando con su historia de superación pasando del Cauca, un departamento con escasas oportunidades a Bogotá, donde todos los sueños se hacen realidad.

Para su sueño de modelo y actriz, Marlyn ha trabajado como ella misma lo dice con las uñas: “soy mujer, soy afro, nací en un pueblo y no tuve muchos recursos económicos, cuando le decía a la gente que quería ser actriz me decían que estaba loca y que una negra como yo no lo iba a lograr”.

Marlyn Jhuliana Dinas Carabalí es un ejemplo de perseverancia y talento. Su trayectoria es un testimonio de que los sueños pueden hacerse realidad, como su última participación en la aclamada y reconocida serie “Rigo”, comentando, “participar en Rigo me hace ver lo lejos que he llegado, no solo porque la telenovela fue reconocida internacionalmente al obtener dos galardones de oro en los premios Gema 2024, sino porque tuve que pasar muchos obstáculos, aprender a actuar al nivel de esta producción y abrirme paso con mis propios medios”.

Además de ello, Dinas Carabali participó en la exitosa novela de Netflix “Devuélveme la Vida”, que ganó el premio a Mejor telenovela corta internacional en los Premios PRODU. También trabajó en la película “Pimpinero”, bajo la dirección del reconocido Andi Baiz, lo que ha ampliado aún más su alcance en el mundo del cine. Se puede seguir a Marlyn Jhuliana Dinas Carabalí en sus redes sociales como @marlyndinas.