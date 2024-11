La veeduría ciudadana de la vía Riosucio - Jardín denuncia presuntas irregularidades

Manizales

Se trata de GRODCO, la compañía subcontratada que trabajó cerca de un kilómetro de pavimentación de la carretera Riosucio (Caldas) - Jardín (Antioquia), por lo que la veeduría ciudadana envió una alerta a la Gobernación de Caldas, ya que el 1 de noviembre se liquidó la obra que intervenía dicho corredor vial, pero no hubo ninguna respuesta al respecto.

La preocupación también aborda los llamados enviados a la Contraloría General de Caldas y a la Procuraduría Regional de Caldas, pero tampoco actuaron frente a estas, por lo que desde la veeduría creen que el proceso se estaría dilatando, puesto que frente a las sanciones impuestas al contratista, este no apeló, pero sí interpuso una tutela.

“GRODCO ejecutó aproximadamente 700 metros de pavimentación en unos cuatro meses, pero las obras quedaron incompletas, pues no hay señalización y así lo entregaron; es triste ver que avisamos a los entes de control, pero no encontramos interés, enviaron un equipo participativo apoyando las funciones de la veeduría, pero no han hecho ninguna auditoría que permita conocer cuántos recursos se ejecutaron”, Juan Camilo Muriel, integrante de la veeduría ciudadana.

La incógnita es sobre el futuro de los recursos, las investigaciones a funcionarios y la continuidad de la obra, “la gobernación parece no preocuparse por los recursos públicos, suponemos que intentan dilatar, que se hagan efectivas las multas y que ahora no se han cumplido las pólizas del contrato por parte de la contraloría. Se ha invitado a la procuraduría para que se integre a la fiscalía por lo que estamos hablando de recursos que, posiblemente, se pierdan, tanto por lo entregado por obra como por lo ejecutado”, complementa Muriel.

La veeduría pide la presencia de un perito para definir el valor real de la intervención, puesto que el precio del contrato de las Vías del hermanamiento asciende a $ 33.000 millones.

