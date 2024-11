Juan Manuel Galán confirmó que Nuevo Liberalismo no ha decidido candidatura presidencial

Cartagena

Desde el IV congreso del Nuevo Liberalismo en Cartagena, el director de esta colectividad, Juan Manuel Galán, se refirió a su posible candidatura a las elecciones presidenciales del 2026. El líder político confirmó que el partido no ha decidido quién será su candidato en esos comicios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

No obstante, Galán aseguró que la colectividad deberá tomar en su momento una decisión de manera democrática sobre quién será el candidato presidencial. Durante el congreso, el partido Nuevo Liberalismo manifestó que se buscará una candidatura que acabe con la polarización en el país, de una mayor seguridad y oportunidades a los ciudadanos.

“Esa es una decisión que el partido debe tomar en su momento democráticamente porque tenemos claro que un partido no le puede prometer a un país lo que no es capaz de conseguir para sí mismo, y es una decisión que vamos a tener que tomar con la mayor responsabilidad, con toda la evidencia y con toda la conveniencia, no para una persona, sino para el país. Tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en la democracia de nuestro país y en que el país quiere una opción nueva, quiere salir de ese encasillamiento entre derecha, izquierda, centro. Nosotros estamos declarados en independencia frente al gobierno nacional, para pensar libremente y para proponer libremente lo que consideramos”, puntualizó.

Galán confirmó que actualmente el Nuevo Liberalismo se encuentra afianzando su proyecto político y no pensando en aspiraciones personales o alianzas mecánicas.

“Se oficializa el proyecto político del Nuevo Liberalismo, que es ser una opción de poder y tener vocación de poder para el 2026. Y la vamos a tener y nos vamos a organizar, como lo estamos iniciando en este proceso de convocatoria de este Congreso Nacional. Eso es más importante que pensar en este momento en nombres, aspiraciones personales o en alianzas mecánicas. Los partidos no pueden quedarse reducidos a ser máquinas que se prenden cada cuatro años para entregar avales y viabilizar candidaturas”, concluyó Galán.