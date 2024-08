Comenzó la puja en el Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales del 2024

Colombia

Luego de que el senador Miguel Uribe anunciara que tiene la intención de lanzarse a la Presidencia en las elecciones del 2026, la también congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal ratificó que espera también llegar a la Casa de Nariño y que competirá por tener el aval de la colectividad.

“Que le quede claro al país. Yo soy Centro Democrático, soy fundadora, aquí estoy y aquí me quedo. Seré la candidata de mi partido y lo haré con todo orgullo representando a millones que claman orden y libertad”, manifestó Cabal en sus redes sociales.

Y si bien en ningún momento la senadora hizo referencia a Miguel Uribe, afirmó que “yo fui la cabeza de lista en Bogotá cuando nadie quería porque era la alcaldía de Gustavo Petro y sacamos 326.000 votos, yo participé en el plebiscito caminando todas las localidades de Bogotá, especialmente aquellas llenas de víctimas que venían de las zonas rurales: Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, no como otros que dicen que estuvieron y no estuvieron, no como otros que pelecharon en la oposición sin hacer nada cuando Santos hacía lo que se le daba la gana y destruía al presidente Uribe”.

Otros de los nombres que están en el sonajero del uribismo son las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín, además del exministro Rafael Nieto Loaiza. Estos nombres, de hecho, ya han sido precandidatos del Centro Democrático en elecciones pasadas.