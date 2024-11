Jorge Luis Pinto: dardos a la Dimayor y al Alcalde de Cartagena, tras golear a Llaneros

¡Sorpresa en el Torneo de Ascenso! La final del segundo semestre inició con la soberbia goleada 4-0 del Unión Magdalena sobre Llaneros en el Sierra Nevada de Santa Marta, resultado que podría encaminar la llegada de ambos equipos a primera división y la consecuente eliminación de Real Cartagena.

Justamente al respecto habló Jorge Luis Pinto en la conferencia de prensa posterior al partido. En un primer momento se refirió a la polémica entorno a la definición de los cupos a primera división, recordando que no había claridad respecto al partido de la “Gran Final” (duelo que enfrenta a los dos campeones del año) y el repechaje (perdedor del mencionado enfrentamiento ante el líder de la reclasificación).

“Le he dicho a mi equipo que no me interesa lo que dice la Dimayor, que la demanda, que el reglamento, qué ponen, qué reclaman. Lo único que tengo en mente es ganar los dos partidos. Y en eso quiero que nos concentremos. En jugar bien, en manejar tácticamente bien los dos partidos, en buscar el resultado, en proponerle al contrario y asegurar nuestra clasificación. Eso lo tenemos en la mente y eso le he pedido al equipo. Que se mentalice en eso, que no piensen en lo que dijo la Dimayor, en lo que dijo Llaneros, en lo que dijo Cartagena, que el reglamento, que no sé qué”, sentenció.

Posteriormente se refirió a las recientes declaraciones de Dumek Turbay, alcalde de Cartagena. Pues bien, el mandatario venía de asegurar que en el Unión Magdalena había temor de jugar un eventual repechaje con Real Cartagena y por ello se estaban buscando trabas para evitar dicha confrontación.

“Al Alcalde de Cartagena hace 20 años que lo conozco. Sé de sus actuaciones, me encanta que le guste el fútbol, pero que deje a los jugadores y técnicos hablar de fútbol. Yo hablo de fútbol, de ganar, empatar y perder también, lo demás no me interesa”, complementó.

Sobre el cierre de la conferencia, Pinto tuvo otro cruce, esta vez ante un periodista de la ciudad que le confesó no estar de acuerdo con su esquema táctico. Pues bien, el entrenador sacó a relucir su prontuario en los banquillos técnicos y optó por no entrar en controversias innecesarias.

“Estamos en campos diferentes. Soy un entrenador con 1300 partidos dirigidos de club y 170 de selección, he ganado donde he ido. Para ponerme a discutir, discúlpame. Es como si yo pregunto por la sintonía suya... No, yo no quiero ser irrespetuoso. Siga feliz pensando que la línea de cinco no sirve, listo. Hoy todos los equipos en el mundo la están haciendo, entonces todos ellos están equivocados. No hay problema, papá”, concluyó.