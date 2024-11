Polilla Da Silva, autocrítico con sus jugadores: “El partido más flojo que hemos jugado”

Finalizó la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales y América continúa sin levantar cabeza, luego de una dolorosa derrota ante el Tolima en Ibagué . El gol llegó a los 67′ tras un tiro de esquina que Anderson Angulo logra conectar de cabeza. Con esta derrota, el equipo vallecaucano quedó al borde de la eliminación.

El rendimiento ha estado por debajo de lo esperado y apenas tienen una victoria en los últimos doce compromisos. De cara a la próxima fecha, América ya no depende de sí mismo para poder buscar un cupo a la gran final, deberá ganar sus partidos y esperar que Junior y Tolima no sumen.

En la rueda de prensa posterior al partido, Jorge ‘Polilla’ Da Silva se mostró bastante enojado con el rendimiento de su equipo y reconoció que hay demasiadas falencias. “Es uno de los partidos más flojos del equipo y creo que solo llegamos una vez al arco, así es muy difícil”, afirmó el uruguayo.

Mensaje a la hinchada

“Tendremos que revisar que es lo que ha cambiado, lógicamente estamos muy tristes porque estábamos muy ilusionados y la gente estaba pendiente, estoy muy dolorido con ellos, que seguramente están pasando un mal momento y aquí somos responsables todos y yo me hago cargo”.

Bajo nivel en jugadores

“Siempre el cuerpo técnico tiene una responsabilidad muy alta, tanto si es bueno o malo, aquí hay una realidad y estamos lejos del mejor nivel, pero tenemos que ver y analizar, el responsable soy yo. No hay nada para reprochar, pero si está claro que los jugadores no estuvieron bien”.

Frente en alto

“Con este resultado es mucho más difícil jugar la final, pero mientras las matemáticas den lo vamos a pelear, no solo por el título sino por la dignidad de los futbolistas”.

Desgaste por el calendario

“Estamos sintiendo el desgaste que no es excusa, pero es real, desde hace dos meses jugamos domingo, miércoles, pero lo vamos a pelear, yo estoy con mucha fuerza y trataré de levantarlos desde lo anímico”.

Poca efectividad de cara al gol

“Lógicamente, nosotros somos responsables de la estrategia, el tema paso por cambiar de línea de tres a línea de cuatro con la posibilidad de tener un volante ofensivo que generara más fútbol, pero no lo hicimos, fue al revés. Esa fue la intención, poner a Jader como mediapunta, pero no concretamos los goles y no salió nada”.