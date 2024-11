Habitantes de calle de Cartagena reciben formación en estampado y sublimación

Con el objetivo de promover el desarrollo personal, la inclusión social y la sostenibilidad económica, la Secretaría de Desarrollo Social como parte de su política pública para los ciudadanos en condición de calle, ha implementado a través del hogar de paso un innovador programa basado en el arte de la sublimación y el estampado, como herramienta motivacional y de cambio.

“Nunca había conocido nada de esto hasta ahora que estoy aquí en este hogar, es que me he interesado más porque he reconocido las máquinas de estampado que nunca había visto y nunca había agarrado un computador en mis manos y nunca había estampado un suéter. Gracias a este hogar y las personas que nos están ayudando, para mí como persona este cambio me ha dado para seguir adelante y como habitante de calle este el consejo que le doy a mis amigos también, vengan al hogar”, Yesid Ardila, beneficiario del programa.

Este programa, dirigido a los beneficiarios del hogar de paso Segundas Oportunidades, busca empoderar a las personas en situación de calle, brindándoles herramientas prácticas para construir un futuro mejor que les permita tener una mejor calidad de vida.

Asimismo este proyecto ha demostrado ser más que una actividad creativa; es un medio de transformación personal y colectiva, dado que a través de talleres formativos, los beneficiarios aprenden técnicas que les permiten expresarse artísticamente, desarrollar habilidades técnicas y explorar oportunidades de emprendimiento.

“Convencidos de que la transformación va desde adentro hacia afuera, le hemos apostado a este proyecto con los habitantes de calle. Es importante que recuperen su valor y se empoderen desde sus capacidades. Hemos procurado no solo brindarle la atención básica en salud sino generarles estos espacios constructivos y llenos de creatividad”, comenta Ana Milena Jiménez, Secretaria de Desarrollo Social.

Con iniciativas como esta, la Secretaría de Desarrollo Social reafirma su compromiso con la transformación social, ofreciendo oportunidades concretas para quienes más lo necesitan.