Gobernación de Bolívar inaugura Centro Vida para adultos mayores en San Jacinto del Cauca

Fortalecer la calidad de vida y el bienestar de los adultos mayores del departamento, es uno de los grandes objetivos del plan de gobierno del Bolívar Mejor, y alineado a ese propósito, se inauguró el Centro de Vida Edad de Oro en San Jacinto del Cauca, el cual ofrecerá servicios de atención integral a más de 130 adultos mayores del municipio y sus alrededores.

Este centro de más de 500 mts2, contará con oficina de atención psicológica, enfermería, consultorio para trabajo social, nutricionista, una habitación para hospedaje, sala de lectura, cocina entre otras amenidades para la comodidad de sus usuarios.

La primera Gestora Social, Angélica Salas, presidió la inauguración de este nuevo hogar, que comenzó a construirse hace 8 meses y que ya es una realidad para el beneficio de la comunidad y la transformación social de esta población.

“Nuestros adultos mayores requieren y merecen la mejor atención, por eso desde ahora los abuelitos de San Jacinto del Cauca y corregimientos del área de influencia recibirán más y mejores servicios para su salud física y mental, su bienestar y cuidado, de forma cómoda y de fácil acceso. Nuestro fin es propiciar para ellos alternativas que fortalezcan su desarrollo y mejoren su calidad de vida, propiciar espacios para la socialización, la recreación y la capacitación”, señaló.

Al respecto, el Alcalde de San Jacinto del Cauca, Oney Hernández Rivera, expresó: “Es con hechos no palabras. Por eso no descansamos ni un día hasta no ver materializado el Centro Vida en nuestro municipio. Estamos felices porque con este esfuerzo de todos, en especial de la Gobernación de Bolívar y su Gobernador, podremos ofrecerle un espacio digno a nuestros adultos mayores para su esparcimiento y cuidado”.

“Emocionada de ver materializado este Centro de Vida tan bonito y tan grande. Aquí tenemos actividades y nos divertimos con los amigos”, expresó Doris Oliveros, adulta mayor de 77 años.

El Centro de Vida Edad de Oro representa un hito para esta población que ahora contará con una red integral de atención y de fácil acceso, es así como se conecta de norte a sur la oferta de servicios y beneficios para todos los bolivarenses.