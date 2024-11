ADRES advierte que La Nueva EPS tiene $300mil millones pendientes de facturar hace 5 meses

El Director de Otras Prestaciones de la ADRES, Jairo Tirado, confirmó que la Nueva EPS no ha radicado ninguna factura desde mayo, lo que ha generado un represamiento de recursos por un total de $300.000 millones. Según la ADRES, el retraso en la radicación de las facturas es atribuido por la Nueva EPS a “problemas operativos y administrativos”.

Tirado, explicó que desde mayo de este año, se implementó el giro directo a la red de prestadores de salud, para lo cual las EPS deben enviar las facturas mensuales correspondientes. Sin embargo, en el caso de la Nueva EPS, a pesar de este mecanismo, no se ha recibido ninguna factura, lo que ha provocado un retraso en los giros.

No obstante, la ADRES aclara que tras varias mesas técnicas, se han precisado los detalles sobre el procedimiento, y en esta última se acordó un plan de trabajo para que, a partir de la próxima semana, la Nueva EPS comience a radicar las facturas pendientes.

El Director de Otras Prestaciones de @AdresCol, Jairo Tirado confirmó que, @NuevaEPSOficial no ha radicado facturas ante la ADRES desde hace 5 meses, según la EPS, por “problemas operativos”, por lo que la entidad tiene represados $300.000 millones que corresponden a los recursos… pic.twitter.com/YuzPS79CPk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 29, 2024

¿Qué pasa si no se presentan las facturas?

De no radicar las facturas en el plazo acordado, la ADRES no podrá realizar los giros correspondientes a la red de prestadores de salud, como en este caso, lo que podría generar un perjuicio a los servicios de salud en el país. “Si no presentan las facturas, no podremos girar esos recursos, ya que, como establece el procedimiento, no podemos liberar los fondos sin la documentación correspondiente”, advirtió Tirado.

Con un presupuesto mensual cercano a los $60.000 millones para la Nueva EPS, el retraso de 5 meses ha acumulado un total de $300.000 millones que aún deben ser asignados. Estos recursos son fundamentales para garantizar la operación de los servicios de salud y la atención a los afiliados.

La ADRES espera que, con la implementación del plan de trabajo acordado, se resuelva esta situación en el corto plazo, para evitar que la falta de recursos afecte aún más la calidad de los servicios de salud en el país.