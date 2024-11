Netanyahu amenaza con una “guerra intensiva” si Hezbolá rompe la tregua

Benjamín Netanyahu. I Foto: GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images. / GIL COHEN-MAGEN

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó con ordenar una “guerra intensiva” contra el movimiento islamista Hezbolá en caso de que este grupo viole la tregua que entró en vigor el miércoles a las 4AM hora local luego de dos meses de conflicto en suelo libanés.

Netanyahu detalló en entrevista con el Canal 14 que “si hay una violación masiva del acuerdo, no sólo operaremos quirúrgicamente como lo estamos haciendo ahora, y con la fuerza, cada vez. Dije que, si hay una violación masiva del acuerdo, ordené a las FDI que se prepararan para una guerra intensiva”.

El mandatario israelí convocó a sus asesores a una reunión extraordinaria para revisar los planes de cara a la continuación de la guerra en “diversos frentes” luego de confirmar que “el alto al fuego en el Líbano puede ser breve”.

Sin zonas de cuidado

Al ser cuestionado de por qué Israel no ha creado una “zona de amortiguación” en el sur del Líbano, Netanyahu dijo que no era una decisión necesaria dado que “la amenaza de una invasión terrestre ha sido eliminada” considerando que la FDI ha destruido la infraestructura de Hezbolá en la frontera.

Netanyahu resaltó que los habitantes del norte de Israel regresarán a sus hogares “por etapas, cuando sintamos que es correcto volver”.

Pese a que Netanyahu advierte de una guerra si Hezbolá rompe la tregua, el mismo ejército israelí ha confirmado la violación del cese al fuego luego de lanzar una serie de ataques a suelo libanés, especialmente a zonas bajo control de Hezbolá.

Siguen subiendo las cifras

El Ministerio de Salud de Líbano informó este jueves que 3.961 personas murieron y 16.520 resultaron heridas en 13 meses de conflicto entre Israel y Hezbolá, la gran mayoría en los últimos dos meses.

“El número total de muertos y heridos desde el inicio de la agresión y hasta el martes alcanzó los 3.961 muertos y 16.520 heridos”, indicó el ministerio en un comunicado.