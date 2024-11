Un drama vive niño de 4 años con discapacidad en Armenia por falta de entrega de pañales

Armenia

Y es que continúan las quejas de salud en la ciudad por las dificultades en la entrega oportuna de insumos a pacientes con diferentes enfermedades.

El caso reciente es el de Brandon Octavo quien tiene un hijo de cuatro años de edad que padece discapacidad por lo que está en silla de ruedas, sufre de convulsiones, cáncer e hidrocefalia crónica por lo que requiere de cuatro unidades de pañales mensuales con el fin de garantizar su calidad de vida.

Denunció que a pesar de contar con una tutela integral no ha sido posible que la EPS Sanitas ni su dispensario Audifarma entreguen los insumos correspondientes por lo que le ha tocado comprarlos.

“Lo que pasa es que yo tengo un hijo con discapacidad, en este momento pues el niño está en silla de ruedas y sufre muchas otras patologías, un paciente oncológico y dentro de tantos medicamentos insumos que él necesita, pues obviamente necesita también los pañales. Es una entrega que tiene que ser mensual, el niño tiene tutela e incluso integral y la EPS, el prestador de servicio al que dispensa los pañales de mi hijo Audifarma. Y la verdad es imposible”, indicó.

Aseguró que es toda una odisea la que viven puesto que en todo el año solo ha recibido dos entregas y el resto son pendientes por eso exigió celeridad para que no se generen tantos tropiezos.

“Imagínense todo este año, solamente me han hecho dos entregas de pañales para mi bebé y ha sido muy difícil, cada que voy es pendiente sobre otro pendiente, sobre otro pendiente. En estos días fui y cuando yo fui estaban los pañales, por primera vez todos los vi ahí, yo todo contento, me los van a dar. Cuando de momento a otro cogieron de las cuatro pacas que me tenían que dar, me pasaron solo dos”, denunció.

Agregó: “Y no les importó y yo necesitando los cuatro y viendo las otras dos pacas y los guardaron y me dejaron dos pendientes, ¿puede creerlo?”.

Además, evidenció que lo otro que el niño requiere también es muy complejo por eso decidió exponer su caso a la opinión pública para lograr que la EPS cumpla con lo que le corresponde.

Desde la secretaría de salud de Armenia y la Defensoría del Pueblo están revisando el caso para brindar la solución pertinente.