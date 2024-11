Once Caldas, obligado a ganar ante un Junior que viene de una derrota: Hora y dónde seguir

Once Caldas vs Junior/Colprensa

Culmina la tercera jornada de las finales en el fútbol colombiano con el duelo entre Once Caldas y Junior de Barranquilla, el cual se disputará en Manizales desde las 8:30 PM. El Estadio de Palogrande será testigo de un duelo que puede ser definitivo para los blancos, que vienen de más a menos, mientras los barranquilleros cuentan con tres puntos y llegan con menos urgencia. El partido será transmitido por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Durante la fase del Todos Contra Todos del segundo semestre, justamente se enfrentaron en territorio manizaleño e igualaron 0-0 en la última jornada. La victoria más reciente del Once ante Junior fue en el 2023, por la mínima diferencia con anotación de Fainer Torijano.

Dayro y la necesidad de volver al gol

Dayro Moreno, principal referente del equipo, no ha tenido su mejor racha goleadora durante el segundo semestre, apenas cuenta con seis anotaciones. Recuperar al goleador es un factor fundamental para el equipo de Hernán Darío Herrera, que llega con la necesidad de sumar un triunfo para continuar con la ilusión de llegar a la final.

El punto obtenido en tierras vallecaucanas fue positivo, pero a la vez dejó un sin sabor al equipo blanco, teniendo en cuenta la última jugada para ganarlo en los pies de Michael Barrios. Hasta el momento, el Once cuenta con dos unidades y aún no conoce la victoria en cuadrangulares, recordemos que en el primer duelo igualo 0-0 ante Tolima.

Durante el partido con América, la gran figura fue James Aguirre, quien fue protagonista de un hecho que no cayó bien en los ojos del portero. El recogepelotas del equipo local escondió un cristo que normalmente el guardameta tiene como amuleto detrás del arco y a la vez se le reclamó por perdida deliberada de tiempo. “El árbitro me dice que me quería expulsar, pero le expliqué que yo tengo mis pertenencias”, expresó James en diálogo con El VBAR.

Con Carlos Bacca como referente

Durante la primera jornada de los cuadrangulares, los rojiblancos obtuvieron una importante victoria ante América de Cali para empezar con pie derecho estas fases finales. En la segunda fecha fueron derrotados por Tolima y con aquel resultado, la necesidad de sumar puntos es clave y más como visitante.

El experimentado delantero Carlos Bacca no ha tenido su mejor rendimiento goleador y apenas lleva seis anotaciones en lo que va del campeonato. A pesar de ello, es el referente del cuadro barranquillero e incluso fue el autor del único gol ante el equipo vallecaucano.

Con la derrota ante Tolima por la minima diferencia, los rojiblancos tuvieron puntos positivos; la gran figura del compromiso fue el uruguayo Santiago Mele, quien contó con un total de cuatro atajadas durante todo el compromiso. A lo largo del segundo tiempo, el ingreso de Jhon Navia y José Enamorado le dieron un ritmo más ofensivo al equipo de Farias, pero no fue suficiente.