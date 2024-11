Millonarios sufrió bajas sensibles para duelo ante Nacional: Gamero dio parte médico

Kevin Palacios sufrió una lesión durante el clásico ante Santa Fe. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Millonarios se mantiene como firme candidato para llegar a la final del fútbol colombiano, luego de derrotar 0-1 a Independiente Santa Fe e igualar los 6 puntos de Atlético Nacional en el comando del Grupo A, ahora los azules deberán disputar dos encuentros seguidos ante los antioqueños, primero en Bogotá y luego en Medellín.

La mala noticia para el equipo bogotano son las dos lesiones que sufrió durante el clásico, molestias musculares en su zona defensiva que presentaron Sergio Mosquera y Kevin Palacios, ambas durante la primera parte del encuentro.

Alberto Gamero, técnico del equipo, se refirió a las lesiones sufridas por ambos jugadores, así como también habló de la recuperación de Juan Pablo Vargas, entregando noticias sobre el posible retorno del defensa costarricense.

Sobre los lesionados

“No me acuerdo de un partido en el que tuviéramos que hacer dos cambios en el primer tiempo. No era fácil. Lo que menos queríamos era desorganizar lo bueno que estábamos haciendo. Es triste porque son jugadores con entusiasmo de aportar. Lo de Palacios y Mosquera es en los isquiotibiales, hay que esperar resonancia y evolución. Los que entraron lo hicieron muy bien y nos ayudaron a sostener el 1-0. De Juan Pablo (Vargas) aún no nos han dado su diagnóstico, no sé si alcance al viernes, pero estoy más seguro que pueda ser para el lunes. No queremos apresurar para que no pase lo mismo de Mosquera”.

Ⓜ️ El profe Alberto Gamero habla de la situación médica de Kevin Palacios, Sergio Mosquera y Juan Pablo Vargas. pic.twitter.com/M1bhazIaMw — Cristian Pinzón (@Crispinllos) November 27, 2024

Balance del partido

“Un partido duro. Comenzamos con una estructura pensando que ellos iban a salir con la misma, 5-3-2. Podíamos modificar a partir de lo planteado por el profe Peirano. Los primeros minutos fuimos sólidos. (Elvis) Perlaza y (Omar) Albornoz por momentos estaban solos porque venían desde atrás y tenían otros extremos y ahí nos hacían un poco de diferencia en el arranque. Con la lesión de (Sergio) Mosquera volvimos a lo nuestro, la única diferencia fue los dos puntas, y el trabajo de ellos fue estupendo porque ayudaron a marcar. Ganamos un partido duro, complicado, ante un gran equipo como Santa Fe; hicimos el gol y nos defendimos muy bien, logramos sacar el cero que era importante para este partido”.

Preparación del juego ante Nacional

“Tenemos planificado quedarnos en el hotel hasta el viernes, el día del partido. El día sábado regresaríamos en la noche porque jugamos el lunes, esto está muy seguido. Lo que queremos es darle la mayor recuperación posible. Comer bien y dormir bien porque el viernes hay otra final más. Nacional tiene dos días más de descanso, pero tenemos que olvidar eso y entrar a la cancha a jugar mano a mano”.

Elogios a sus dirigidos

“Los jugadores saben que manejamos varias estructuras y lo entrenamos. Teníamos presupuestado sacar a Llinás del fondo y meterlo en la mitad porque no quería cambiar ningún jugador. Me gustó cuando iniciamos el partido con el 5-3-2 y me gustó cuando cambiamos la estructura y la manera en la que terminamos. El resultado se debe a la concentración de los jugadores, su esfuerzo y voluntad. Pereira y Sarabia salieron reventados. Giordana y Cataño defendiendo en el final. Dieron muestra de que querían ganar el partido y se consiguió. Le ganamos a un gran rival; ganamos nosotros y ganó el fútbol por el partido de ida y vuelta que se mostró en El Campín”.