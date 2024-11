Denuncian venta obligatoria de boletas en la ESE Santiago para el aguinaldo boyacense

Tunja

Una denuncia presentada por trabajadores de la ESE Santiago de Tunja ante el delegado del Ministerio de Trabajo ha generado polémica. Según los empleados, se les estaría obligando a vender cinco boletas para financiar actividades del aguinaldo boyacense. Sin embargo, la gerente de la entidad, Lidia Cenaida Pérez, niega rotundamente que exista tal imposición y asegura que la participación en esta actividad es completamente voluntaria.

En el documento dirigido al Ministerio, los trabajadores afirman: “Nos permitimos solicitar su intervención, acompañamiento e investigación de nuestro empleador, toda vez que nos obligan a realizar la venta de cinco bonos para financiar el Aguinaldo Boyacense.”

Respuesta de la gerencia

En respuesta a estas acusaciones, la gerente de la entidad Lidia Cenaida Pérez explicó ante el concejo que la participación en el aguinaldo boyacense ha sido una iniciativa histórica de los empleados y no una obligación institucional. “Quiero manifestar que esta no es una obligación ni una directriz por parte de la gerencia o del equipo directivo. Esta es una iniciativa propia de los trabajadores. Ellos mismos han decidido participar en años anteriores y este año también. Incluso crearon un sistema voluntario donde cada quien podía registrarse si deseaba participar en la elaboración de las carrozas o comparsas,” afirmó.

La gerente destacó que en ediciones previas del Aguinaldo, los trabajadores de la ESE han tenido una destacada participación, incluso obteniendo premios importantes. Según Pérez, los empleados han financiado sus proyectos, como la construcción de carrozas, a través de la venta de bonos y otras actividades que ellos mismos organizan. “Ellos han participado porque quieren y porque disfrutan del proceso. No hay ninguna medida oficial desde la gerencia que los obligue a vender boletas,” subrayó.

Además, Pérez mencionó que no tiene conocimiento formal del documento enviado al Ministerio de Trabajo, pero que está dispuesta a colaborar si es requerida: “Hasta el momento no he recibido ninguna notificación del Ministerio. Estoy abierta a brindar la información necesaria y a aclarar cualquier duda o inquietud.”

El debate llega al Concejo Municipal

La situación fue expuesta en el Concejo Municipal por el concejal Julián López, quien trasladó la preocupación de los trabajadores. Durante la sesión, la gerente reiteró que la venta de boletas no es una imposición, sino una organización interna entre los empleados. “Reitero que esto no es una directriz de la institución. No es una obligación. Quienes han participado lo han hecho por voluntad propia. Esto lo han venido haciendo por años y han coordinado todo entre ellos,” puntualizó.

Pérez también mencionó que, en un esfuerzo por garantizar la transparencia, uno de los empleados creó un enlace donde los trabajadores podían registrarse voluntariamente para participar en la actividad, dejando claro que nadie sería obligado a hacerlo.