“Armando Benedetti no debería ocupar altos cargos públicos”: Defensora del Pueblo

Bogotá

Ante la llegada de Armando Benedetti como asesor político del presidente Gustavo Petro, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó duros cuestionamientos ante esa designación por su comportamiento hacia las mujeres.

“Que él esté en un cargo público alto del Estado, aumenta una cultura machista, es tolerante con la violencia contra la mujer, alimenta las creencias de nuestra sociedad según las cuales se sigue considerando que la violencia contra la mujer es un asunto privado”.

La defensora hizo referencia a varios escándalos que rodean a Armando Benedetti en temas de violencia contra la mujer y aseguró que el mensaje que se está dando es complejo para la protección de derechos.

“¿Qué mensaje se enviaría al país, precisamente en días en que nos indagamos por la grave crisis de derechos humanos de las mujeres, si se llegara a nombrar al señor Benedetti en el cargo?”.

Iris Marín aseguró que el machismo es violento y mata, no es un juego y no es un asunto explicable por el abuso de drogas o del alcohol, es inadmisible y por eso alza su voz para pedirle al presidente Gustavo Petro no ratificar a Armando Benedetti en este cargo.