Santa Fe y Millonarios llegan con bajas al clásico: atención a las posibles nóminas

Millonarios vs Santa Fe/Colprensa

Llegó el día de uno de los partidos más esperados del Grupo A: Independiente Santa Fe recibe a Millonarios por la segunda jornada de los cuadrangulares finales desde las 8:00 PM. Duelo que puede ser decisivo para los cardenales, que vienen de sufrir una dolorosa derrota ante Nacional; mientras que los azules obtuvieron un importante triunfo ante Pasto.

Teniendo en cuenta que es el último tramo del torneo, ambos equipos llegan con bajas significativas para encarar lo que será el clásico capitalino. Santa Fe tiene cinco ausencias en total y la más reciente fue Agustín Rodríguez; en Millonarios, Juan Pablo Vargas no estará disponible.

Peirano busca soluciones

La zaga central es la zona más sensible y donde el entrenador uruguayo deberá buscar soluciones para entablar un buen once titular. Marcelo Ortiz fue expulsado en el último duelo ante los antioqueños y no estará por sanción, al igual que Julián Millán, quien junto a Iván Scarpeta tampoco hacen parte de la convocatoria.

En la zona de ataque se encuentra Harold Santiago Mosquera, quien desde el pasado 4 de noviembre se vio obligado a ser sustituido por lesiones musculares y aún no tiene fecha de regreso. Como si fuera poco, el argentino Agustín Rodríguez sufrió una lesión en el cuádriceps derecho. Esto quiere decir que el rojo solo contará con dos delanteros, que son Hugo Rodallega y Edwár López.

Posible nómina Independiente Santa Fe 5-3-2:

Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, David Ramírez Pisciotti, Facundo Agüero, Diego Hernández, Omar Albornoz; Daniel Torres, Juan Pablo Zuluaga, Edwar López, Johan Torres; Hugo Rodallega.

Estos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por el DT Pablo Peirano 🦁 para la Fecha 2 del Grupo A.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/PYZIIHd0XI — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 26, 2024

Gamero recupera, pero también pierde

Durante todo el 2024, las ausencias por lesiones en Millonarios han sido una constante y a pesar de haber recuperado importantes jugadores para la recta final, hay una baja sensible. El experimentado defensor Juan Pablo Vargas no estará presente al menos para las primeras tres fechas luego de sufrir una lesión con su selección (Costa Rica).

Por decisión técnica, en la nómina elegida por el entrenador samario no aparecen Daniel Mantilla ni Juan Jose Ramírez, en su lugar ingresaron Santiago Giordana junto a Carlos Sarabia, quien viene de pagar fecha de suspensión.

En la zona verde están Radamel Falcao García, quien viene de marcar un importante gol ante Deportivo Pasto. Aparece también una pieza fundamental para el funcionamiento del equipo: Daniel Cataño, quien estuvo ausente en gran parte del torneo.

Millonarios formaría con: Álvaro Montero; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Daniel Giraldo, Jhon Córdoba, David Mackalister Silva, Jader Valencia; Falcao García (Leonardo Castro).