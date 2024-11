🔴EN VIVO | Young Boys Vs. Atalanta: siga el partido de Juan Cuadrado por Champions

Juan Cuadrado (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) / Alessandro Sabattini

La UEFA Champions League avanza hacia su momento mĂĄs crucial con el inicio de la quinta fecha de la fase de grupos, donde varios futbolistas colombianos tendrĂĄn un rol destacado. Entre ellos, Juan Guillermo Cuadrado intentarĂĄ impulsar al Atalanta en un duelo decisivo contra el Young Boys. El jugador ha sido pieza clave para Gian Piero Gasperini, destacĂĄndose por su versatilidad en defensa y su capacidad para generar peligro en el frente de ataque, aspectos esenciales para mantener viva la esperanza de avanzar a los octavos de final.

El Atalanta ha sobresalido por su solidez defensiva, compartiendo con el Inter de MilĂĄn el honor de ser los Ășnicos equipos que no han encajado goles en esta ediciĂłn del torneo. Su sistema ha permitido apenas tres remates a puerta en cuatro partidos, una marca impresionante que refleja la eficacia de su planteamiento tĂĄctico. No obstante, esta fortaleza aĂșn no le asegura el pase a la siguiente fase, ya que ocupa el noveno puesto en la tabla con 8 unidades, a solo un punto del octavo lugar.

El joven arquero Marco Carnesecchi ha sido una figura importante en esta campaña, aunque su protagonismo ha sido respaldado por el trabajo defensivo colectivo del equipo. Con solo 0,75 atajadas por encuentro, el guardameta ha mantenido su arco intacto, gracias a que el conjunto limita significativamente los disparos rivales. Con dos triunfos y dos empates hasta ahora, el Atalanta buscarå preservar su impecable rendimiento defensivo en un partido crucial ante el Young Boys en suelo suizo, donde se jugarån buena parte de sus aspiraciones en el torneo.

Siga aquĂ­ el minuto a minuto del partido: