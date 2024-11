¿Cuántos años antes de pensionarse no lo pueden despedir? Explicación según Ley y reforma

Para obtener la pensión por vejez en Colombia, las personas deben cumplir con dos requisitos necesarios: la edad y el número de semanas cotizadas. Con la aprobación reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro en el Legislativo, no se modificó la edad de pensión ni cualquier otro parámetro para lograr la jubilación o calcular la mesada.

Es decir, la edad de pensión para los hombres seguirá siendo de 62 con 1.300 semanas de aportes y de 57 años para las mujeres, aunque a ellas se les redujo a 1.000 las semanas por exigencia de la Corte Constitucional.

Ahora bien, en Colombia existe la figura de estabilidad laboral reforzada de prepensionable regulada por la Ley 797 de 2003, que se aplica tanto a los empleados del sector público como del privado. Este derecho protege a los trabajadores que están cerca de cumplir los requisitos de pensión con el objetivo de evitar su despido injustificado antes de que puedan acceder a su jubilación.

De acuerdo con la norma, se considera prepensionado a todo trabajador que tenga un contrato de trabajo y le falten tres años o menos para cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio para pensionarse:

En ese sentido, la estabilidad laboral aplicará para los hombres que estén entre los 59 y 62 años y mujeres entre 54 y 57 años. En ambos casos, les debe faltar máximo 156 semanas por cotizar (tres años).

Tal como reiteró la Corte Constitucional en diversas sentencias, la idea de la estabilidad laboral reforzada es garantizarles la continuidad en su empleo hasta que puedan acceder a su pensión, evitando que se vean privados de este derecho fundamental.

No obstante, el derecho se mantiene toda vez que el empleador cumpla con sus derechos laborales, no incida en una causal objetiva de terminación de su contrato laboral y su despido no haya sido autorizado por el Ministerio de Trabajo.

Según explica la ley, no se aplica el fuero de prepensionado si el trabajador no tiene la expectativa de alcanzar el monto de capital requerido para acceder a su pensión de vejez en un término máximo de tres años:

“Cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a la pensión de vejez”, tal como detalla la Sentencia SU-003/18 de la Corte.

¿Qué pasa si despiden a un trabajador con estabilidad laboral reforzada?

Si se considera que el despido de un trabajador prepensionable es injustificado, este será considerado nulo de pleno derecho, lo que significa que es inválido y no produce los efectos jurídicos que normalmente tendría un despido. Además, el empleador puede estar obligado a pagar una indemnización especial.

El empleador también deberá pagar al trabajador los salarios que dejó de percibir desde el momento del despido hasta que sea efectivamente reintegrado. Por último, el trabajador despedido tiene derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía antes del despido.

Para reclamar los derechos derivados de la estabilidad laboral reforzada, la persona debe presentar una demanda ante el juez laboral competente. El juez deberá determinar si el despido se produjo sin justa causa y, en caso de que así sea, ordenará el reintegro al cargo o el pago de la indemnización.

Requisitos para estar protegidos laboralmente