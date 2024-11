Creador de contenido para adultos que habría contagiado ETS en EEUU llegó a Medellín

Medellín, Antioquia

Controversia en redes sociales ha generado la llegada de Oluwatosin Tubo, conocido como Gucci3rdleg, a la ciudad de Medellín. Esta persona de nacionalidad nigeriana que está radicada en los Estados Unidos se dedica a crear contenido para adultos o pornografía, y en los últimos meses ha sido acusado por varias mujeres de haberles contagiado Enfermedades de Transmisión Sexual como el HSV-1 conocida como Herpes.

En un video que compartió el señor Tubo en redes sociales se ve el arribo del hombre a la capital de Antioquia y el recorrido que hizo por los atractivos turísticos del Distrito. En la última parte, se le ve en lo que al parecer sería una piscina en el último piso de un edificio en El Poblado, con cerca de 11 mujeres.

Danae Davis es una creadora de contenido para adultos norteamericana y a través de su red social Tiktok denunció que el señor Oluwatosin la contagió de Herpes, no compartió los resultados de sus exámenes médicos y continuó manteniendo relaciones sexuales con otras jóvenes.

“Cuando tenía 19 años, Gucci3rdleg me contagió con HSV2 y me dijo que me iba a enviar los resultados de sus pruebas y nunca lo hizo y me entristece escuchar que le ha hecho esto a tantas chicas y hay chicas con tantas historias similares a la mía y también son tan jóvenes. Se está aprovechando de los jóvenes, se está aprovechando de los nuevos”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la llegada del extranjero a la ciudad y aseguró que, en articulación con los Estados Unidos, se deportará a las personas con antecedentes de agresión sexual o pederastia.

“Aquí está la plataforma Angel Watch, ha permitido que cuando cualquier persona que tenga denuncias de agresión sexual en la base de datos de Estados Unidos o que haya tenido un tema de pederastia, desde la puerta del avión se devuelve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que todas las autoridades estén pendientes. Si alguien tiene esos antecedentes de agresión sexual o de pederastia, aquí a Medellín no puede entrar y que sea expulsado inmediatamente del país también”.

Por último, las criticas de los internautas en redes sociales sobre la llegada de esta persona a Medellín se centran en el tipo de turismo que llega a la ciudad y los problemas en salud pública que podría ocasionar, además de las responsabilidades de las que al parecer el hombre estaría escapando por las denuncias en su contra en los Estados Unidos.