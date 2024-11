“He sido calumniado e injuriado pero no destruido” Iván Name luego de 7 horas en la Corte

Este lunes 25 de noviembre el senador Iván Ñame rindió indagatoria en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Durante 7 horas en el despacho del magistrado Francisco Farfán, Name defendió su inocencia y ratificó que nunca recibió dineros provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“He sido calumnioso e injuriado, pero no derrotado ni destruido. He venido en búsqueda de la justicia y la verdad, y ella habrá de brillar porque creo firmemente en la justicia Colombiana y en la Corte Suprema de Justicia”, indicó el senador al término de su declaración.

Asimismo, el senador Name se refirió a Olmedo López y a Sneyder Pinilla como una “banda criminal” que lo ha injuriado.

“También me he sentido crucificado, pero no olviden que alguien nos enseñó que después de la crucifixión viene la resurrección, cuando brille el sol después de las nubes se verá la verdad, porque aquí solo parcialmente se ha conocido por los acusadores que hacen parte de una banda criminal que me ha injuriado”, indicó el senador.

Investigación a Name y Calle

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, los entonces presidentes de la Senado y de la Cámara, Iván Name y Andres Calle, habrían recibido dineros a cambio de acelerar las reformas del gobierno de Gustavo Petro por el Congreso.

“Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional”, indicó la Corte Suprema.

Según la Corte, como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la unidad, Sneyder Pinilla Álvarez.

El dinero, al parecer 3 mil millones de pesos, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.