Iván Name reaparece tras incapacidad médica y dice que no renunciará por caso UNGRD

Colombia

El expresidente del Senado Iván Name, reapareció en el Congreso de la República tras una incapacidad médica de 17 días por cuenta de una cirugía médica que le realizaron. Así las cosas, retomará sus labores legislativas.

“Saludarlos y retornar al ruedo y al campo de batalla. El día 20 de julio, cuando vine la última vez, llevaba siete días de operado y yo quiero implorarle a las senadoras y senadores, por sus vidas, que hagan su chequeo anual que fue el que me salvó la vida, que no dejemos que el promedio de uno y medio senadores muertos cada cuatro años se cumpla esta vez”, relató en su regreso al Senado.

En medio de su intervención, el expresidente del Senado manifestó que ahora, que ya no está al frente de esa corporación, asumirá de manera decidida frente a los señalamientos que se han hecho en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“Antes cuando estuve en la Presidencia del Congreso no podía asumir mi defensa porque comprometía el parlamento y lesionaba la majestad de mi juez la Corte Suprema de Justicia, pero ahora ya no irrespeto al parlamento que me eligió ni a la majestad de la justicia y voy a asumir, frente a las acusaciones de la banda criminal que las ha formulado, destruir todas sus falacias y demostrar la inocencia”, añadió.

Añadió que está listo para acudir a la Corte Suprema de Justicia. “De donde no huiré, no me iré de su jurisdicción, no renunciaré a mi condición de senador y afrontaré las consecuencias que puedan darse al demostrar nuestra transparencia porque no he manchado al Congreso ni a ustedes mis compañeros”.