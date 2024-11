¿El gobernador de Boyacá se gastó $ 2 millones en vuelo a Nuevo Colón para ahorrar tiempo?

Tunja

El jueves 21 de noviembre, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, estuvo en Nuevo Colón inaugurando varias obras con la alcaldesa de ese municipio, Alba Mery Maranta, además a quien el Consejo de Estado le anuló su elección hace un poco más de un mes, pero que no ha recibido la notificación hasta el momento, para dejar el cargo. Pues otro hecho que llamó la atención, que publicó Noticias Uno en su emisión del domingo 24 de noviembre, fue el viaje del gobernador en helicóptero, desde Tunja hacia ese municipio, que está a solo 33 kilómetros.

Según la respuesta que dio el gobernador Amaya, tuvo que utilizarlo para terminar un Consejo de Seguridad que se estaba adelantando ese día: «volví rápidamente a Tunja a terminar la reunión con el coronel (Fredy) Barbosa, y por la necesidad de ahorrar tiempo, usé el helicóptero». La visita del mandatario de los boyacenses inició sobre la 1:30 p.m. y terminó a las 5 p.m., de lo que se infiere que el Consejo se interrumpió durante cuatro horas.

Sin embargo, la respuesta del gobernador deja un interrogante: ¿era prioridad ahorrar tiempo o ahorrar plata, teniendo en cuenta que ese vuelo le valió casi $ 2 millones, ida y regreso, cuando en su caravana de vehículos oficiales, a la velocidad que generalmente se desplazan, podrían llegar en 30 minutos al municipio?

Por otra parte, ante el cuestionamiento de por qué participó en este acto con la alcaldesa Maranta, también le dijo al noticiero: «que no se han convocado elecciones, por lo que no existe ninguna prohibición de inauguración de obras y que no he nombrado alcalde encargado, porque el tribunal de origen que es el Tribunal Administrativo de Boyacá, no me ha notificado»