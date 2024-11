Avanza el caso de Patricia Cardozo, la líder social espera justicia

Tunja

En el marco de una sesión especial de la Asamblea de Boyacá sobre la violencia contra las mujeres, la líder social Patricia Cardozo, reconocida defensora de derechos humanos en el departamento, denunció sentirse revictimizada por las instituciones del Estado tras un ataque con ácido que reportó en 2023.

Cardozo recordó el caso que conmocionó a la opinión pública en su momento. En abril de 2023, aseguró haber sido víctima de un ataque con ácido en medio de las inundaciones del parque Santander. La denuncia generó un fuerte debate y críticas hacia diversas instituciones, como la Alcaldía, la Personería, la Policía y la Unidad Nacional de Protección, por supuestamente no garantizar la seguridad de una reconocida líder social. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando las autoridades, en lugar de identificar a los responsables, decidieron señalarla a ella como supuesta autora de irregularidades en el caso.

“Lo que yo esperaba era que me defendieran frente a la agresión que sufrí, pero ocurrió lo contrario. Me he sentido revictimizada por un sistema que debería protegerme. En lugar de encontrar a los agresores, la Fiscalía me acusó y transformó mi caso en una persecución en mi contra”, explicó Cardozo durante su intervención.

Un proceso lleno de cuestionamientos

La líder social afirmó que, a pesar de las múltiples denuncias que presentó por amenazas, daños a su vivienda, ataques a su vehículo y el ataque con ácido, las autoridades nunca lograron identificar a los responsables. “Desde el principio fui expuesta en los medios como culpable, algo que afectó profundamente a mi familia y a mí. Ahora tengo que enfrentar un proceso judicial que considero injusto”, expresó.

Actualmente, su caso se encuentra en la etapa de formulación de acusación, luego de que se llevara a cabo la audiencia de imputación. Cardozo señaló que ha recibido propuestas para llegar a acuerdos con la Fiscalía, pero las ha rechazado categóricamente. “Me han sugerido aceptar culpabilidad a cambio de una pena reducida, pero yo no lo haré. El que nada debe, nada teme. Quiero que todo el proceso se lleve a cabo, y que sea un juez quien determine mi inocencia o culpabilidad”, enfatizó.

Una denuncia a la institucionalidad

Cardozo, quien ha trabajado durante años con mujeres víctimas de violencia, criticó la falta de respaldo de las instituciones y el Estado en su caso. “Esto demuestra cómo el sistema no solo victimiza, sino que también revictimiza a las mujeres. A pesar de todo, confío en la justicia y espero que mi caso pueda sentar un precedente para otras mujeres en situaciones similares”, señaló.

La líder social insistió en la importancia de mantener el principio de presunción de inocencia, un derecho que asegura le fue negado desde el inicio. “En mi caso, partieron del principio de culpabilidad. Me expusieron en los medios sin pruebas suficientes, y ahora soy yo quien debe defenderse de una institucionalidad enorme que no ha demostrado eficiencia en encontrar a los verdaderos responsables”, agregó.

A pesar de las adversidades, Patricia Cardozo reafirmó su compromiso con las mujeres víctimas de violencia en el departamento. “Trabajo todos los días con mujeres que enfrentan entornos violentos, y este proceso no me detendrá. Espero que la justicia actúe y pueda demostrar mi inocencia para seguir luchando por los derechos de quienes no tienen voz”, concluyó.