30 familias afectadas por deslizamiento de tierra en Soacha Cundinamarca

CUNDINAMARCA

Más de 30 familias afectadas, dejó un deslizamiento de tierra, en el sector los Robles de la Comuna 4 en el municipio de Soacha en Cundinamarca, debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el municipio.

Los habitantes de esta zona del municipio, piden el acompañamiento de la empresa de energía Enel, Vanti, Alcaldía de Soacha y al cuerpo de bomberos.

#ATENCIÓN Hay más de 30 familias afectadas por un deslizamiento de tierra en el sector los Robles en la comuna 4 del municipio de Soacha, esto a causa de la lluvia. @JuanCGonzalezGi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 23, 2024

Según Wilson López, presidente de la junta de acción comunal del Barrio Los Robles, hasta el momento solo la Unidad de Gestión del Riesgo de Soacha hizo presencia en el lugar. Le hizo un llamado a la alcaldía de Soacha, para que no permitan la construcción en el lugar.

“Que hubiera una intervención que no dejaran construir en esos ranchos en ese sitio porque no van a haber perjudicadas siete familias sino mucha más cantidad de familias que se llegara a desplomar ese terreno Y pues hasta ahora no hemos tenido respuesta” indicó el líder comunal

7 familias tuvieron que evacuar de manera voluntaria, debido a las afectaciones en sus viviendas. Otras 23 familias que presentan riesgos en sus casas, permanecen en el lugar.

El deslizamiento podría haber sido ocasionado por las lluvias intensas de los últimos días, ha dejado a varias viviendas en riesgo inminente de colapso. Las familias afectadas enfrentan la incertidumbre de perder sus hogares y pertenencias.