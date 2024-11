Modelo GeO es la startup boyacense que está dentro del Top 100 de Startups Iberoamericanas

Tunja

Modelo GeO, una startup boyacense fundada en el 2023 por Manuela Parra, Álvaro Genry Espinel y Santiago Salcedo Forero, ha sido reconocida como una de las 100 mejores startups de Iberoamérica según el prestigioso ranking elaborado por la Asociación Internacional de StartUps. Este software especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) integra inteligencia artificial para optimizar la implementación y administración de este sistema, y en año y medio de operación, tiene clientes en Colombia, Chile, Perú y España, así como alianzas estratégicas con la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy) y Fenalco.

Y Santiago Salcedo habló con Caracol Radio sobre lo que significa que Modelo GeO esté en el ranking, la startup con la que se creó un un producto mínimo viable en 4 meses que lo desarrollaron: «nuestro socio que lleva 17 años en el sector, prácticamente en ese tiempo creó el modelo. Le hicimos el primer MVP (minimum viable product) o la primera muestra y con todo el feedback de los clientes, lo hemos estado mejorando y ya tenemos la segunda versión, que realmente nos llevó a estar en este ranking».

¿Y qué significa estar en este top? «Primero que todo, entender que en Latinoamérica hay más de 15 mil startups, empresas de base tecnológica con rápido crecimiento, por lo que estar en ahí es importante y la verdad nos da muchísima fuerza para seguir y ver que lo que estamos haciendo, está bien, y para Boyacá es interesante que una de sus startups esté en el ranking, es una buena connotación para el desarrollo tecnológico», precisó Salcedo en Caracol Radio.

Los aspectos que evaluaron para incluir a las startups en este top 100, es decir a Modelo GeO, fueron la escalabilidad de la empresa, qué tan grande puede ser en corto tiempo, el mercado que está atacando, la innovación en el mercado y a los fundadores. «Somos tres fundadores, dos de nosotros venimos de haber creado una startup a la que le fue muy bien y después tuvimos otros emprendimientos con los que no nos fue bien, pero con este, las cosas han avanzado. Nuestros procesos han sido resultados de tesis de nuestras maestrías, sumados a la experticia de nuestro socio», precisó Santiago.

El tema del emprendimiento de alto impacto, de base tecnológica, de pensar en mercados grandes y en vender en Latinoamérica o en el mundo, es algo que en Boyacá está muy frenado. El reporte Colombia Tech Report deja al departamento en las últimas posiciones de tecnología e innovación, «pero se puede mejorar con las experiencias que todos tenemos, que podamos compartirlas con los emprendedores, para hacerles ver que esto no es tan fácil, porque creemos que como no funciona entonces no es para uno y realmente esto es de dedicarle mucho tiempo y de formarse en ello», fueron las palabras del cofundador de Modelo GeO.

El reconocimiento fue entregado durante el Congreso Internacional de StartUps Medellín 2024, un evento que reunió a líderes y visionarios del ecosistema emprendedor en la región. Este galardón posiciona a Modelo GeO como un referente en innovación tecnológica y automatización en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, destacando su impacto y proyección global.