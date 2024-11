Eljach no tiene condiciones constitucionales y legales para ser procurador: abogado

Por los micrófonos de Caracol Radio, pasó el abogado Ramiro Bejarano, quien sostiene que Gregorio Eljach no debería ser elegible para el cargo de Procurador General debido a posibles inhabilidades e incompatibilidades derivadas de su anterior posición administrativa.

Además, también argumentó que según esta perspectiva, las funciones administrativas que ejerció no deberían ser equiparadas a las de otros servidores públicos, lo que podría generar conflictos de interés y cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo.

Por eso mismo, el abogado ha presentado una demanda ante el Consejo de Estado, argumentando que Eljach no cumple con las condiciones constitucionales.

Falta de cumplimiento de requisitos legales

Bejarano sostiene que Eljach no cumple con los requisitos establecidos con el Acto Legislativo No. 2 de 2015, que cita el abogado, y que exige haber ejercido la profesión de abogado o desempeñado cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público durante al menos 15 años. “De 1991 a 1995, cuando inicia su vinculación al Senado, fue personero en algún pueblo, y ahí no hay, sino cuatro años de diferencia”, explicó Bejarano. “Desde 1995 hasta este año, que renunció en septiembre para aspirar a este cargo, él fue primero secretario de una comisión constitucional, y después secretario general del Senado. Cargos para los que no se requiere ser abogado, y en los que no ejerce actividad como abogado. En consecuencia, yo creo que él no tiene las condiciones constitucionales y legales para ser procurador general de la nación”, sentenció.

Violación de la moralidad administrativa

El abogado también argumenta que la elección de Eljach viola los principios de moralidad administrativa, igualdad y transparencia.

Irregularidades en la terna

Bejarano también señaló irregularidades en el proceso de selección. “El doctor Eljach se inscribe en la Corte Suprema de Justicia para ver si allá lo ternaban, allá no lo ternaron, no tuvo ni un voto, y enseguida entonces el presidente de la República escoge su nombre cuando ya está vencido en la Corte y lo mete en la terna, sin haber estado en la inscripción que abrió la presidencia de la República, pero hay más cosas, por ejemplo, que aspiró a un cargo cuando estaba en el período como Secretario General del Senado, lo cual está expresamente prohibido, cosas que yo no metí en mi demanda porque ya sé que las metieron otras personas”, explicó el abogado.

La demanda de Bejarano busca que el Consejo de Estado evalúe la legalidad y convivencia de la elección de Eljach, considerando los posibles conflictos de interés y la falta de cumplimiento de los requisitos legales.