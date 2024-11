Play/Pause El Pulso del Fútbol, 20 de noviembre de 2024 43:17 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol Juan Felipe Cadavid y Steven Arce hablaron sobre la derrota de Colombia como local ante Ecuador en las Eliminatorias. Steven dijo: “Yo creo que ayer tuvimos muchísimos errores, pero con una de todas las que tuvimos, la hubiéramos mandado a guardar, no hubiéramos quedado contentos, pero si tranquilos. Ayer ya vi a algunos dudando de la clasificación”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “La verdad once contra once, Ecuador era superior a Colombia, nos estaban dando un baile. Ecuador impuso condiciones y tenía el control del partido. El balón solo lo tocaron los centrales en esos minutos”.

